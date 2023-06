Bassines : des sénateurs de la mission d'information sur la gestion de l'eau en visite dans les Deux-Sèvres

Une visite de terrain dans les Deux-Sèvres ce jeudi 8 juin pour trois sénateurs de la mission d'information sur la gestion durable de l'eau . L'irrigation agricole est l'un des sujets. Les élus se sont d'abord rendus à Mauzé-sur-le-Mignon, sur le site de la première bassine et pour l'instant la seule en fonctionnement du projet controversé des 16 réserves du bassin de la Sèvre niortaise. Puis à Niort, où les trois sénateurs ont aussi rencontré des opposants et des associations environnementales.

"Objectiver le débat"

"Le but du jeu, c'est d'approfondir le sujet, de rencontrer les acteurs, analyser les problématiques, comment les projets ont pu émerger et les difficultés qui ont pu être posées donc on ne pouvait pas ne pas aller dans les Deux-Sèvres pour essayer de mieux comprendre, éviter d'être emporté dans les postures pour essayer d'objectiver le débat", explique Hervé Gillé, sénateur de Gironde, membre du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il est le rapporteur de cette mission.

A Mauzé-sur-le-Mignon, la réserve est sécurisée par des clôtures, des fils barbelés et des caméras. "Ça me désole de voir tous ces barbelés autour d'une réserve d'eau. Tout ça pour ça, c'est un peu dommageable alors que l'objectif c'est de se mettre autour de la table. On est là aujourd'hui pour essayer d'améliorer la concertation et dans l'apaisement", précise Rémy Pointereau, sénateur Les Républicains du Cher et président de cette mission.

Clôtures et fils barbelés sécurisent la réserve de Mauzé-sur-le-Mignon. © Radio France - Noémie Guillotin

"Que le dialogue se renoue"

Hervé Gillé insiste aussi sur la question de la nature des nappes. "La mission montre bien que toutes les nappes ont des comportements différenciés. Par contre est-ce qu'on connait bien le fonctionnement des nappes ? Certaines oui mais pas forcément d'une manière très fine d'autres. Prélever dans des nappes profondes pour remettre l'eau à la surface effectivement c'est une aberration. Si on est sur des nappes réactives, qu'on prélève l'eau à un certain moment et que ça permet de soutenir de l'étiage à d'autres, ça mérite d'être interrogé" , selon élu.

Il insiste aussi sur l'importance des retours sur expérience. "La question de l'évaporation a été posée. Aujourd'hui il commence a y avoir des éléments d'analyses il faut en discuter, est-ce que tout le monde est d'accord avec les chiffres qui sont mis sur la table ? Il y a aussi question de la qualité de l'eau et de son altération une fois qu'elle a été prélevée", estime le sénateur de Gironde. Pour Daniel Breuillet, sénateur écologiste du Val-de-Marne "l'urgence, c'est qu'on arrive à ce que le dialogue se renoue sur des bases les plus objectives possibles. Si un rapport parlementaire peut y aider il aura été très utile pour l'avenir" . La mission d'information sur la gestion durable de l'eau, démarrée en février, doit rendre son rapport début juillet .