Bassines dans les Deux-Sèvres : vers un nouveau protocole d'accord ?

C'est un premier signe fort d'apaisement dans le dossier très sensible des bassines dans les Deux-Sèvres. Ce mardi 4 juillet, le Comité de bassin Loire-Bretagne, une sorte de parlement local de l'eau, a voté une motion qui incite à revoir le protocole d'accord signé en 2018. Celui qui prévoit la création de 16 réserves (dont 13 en Deux-Sèvres, deux en Charente-Maritime et une dans la Vienne). Le texte a été voté à la quasi-unanimité avec 137 voix et une abstention, sachant que le collège d'électeurs comprend préfets, associations, élus locaux, représentant du monde agricole et industriel.

Un contrat global « de bien commun »

Cette motion incite à poursuivre le travail de reprise du dialogue, engagé par le comité depuis le début d'année. Mais il va plus loin. Il demande par exemple une meilleure connaissance "des conséquences du dérèglement climatique" dans le but de "proposer des volumes prélevables à la préfète de coordinatrice de bassin". Il propose aussi "que chaque projet de retenue de substitution soit adossé à des engagements individuels et collectifs, pris par les exploitants agricoles irrigants, favorables à la transition agroécologique, avec obligation de résultat." L'objectif est de créer à terme "un contrat global « de bien commun » (gestion quantitative, milieux aquatiques, lutte contre les pollutions diffuses, protection de captages…)", comprenez une version revue et corrigée du protocole de 2018.

Si le texte n'a rien de contraignant, il symbolise une première victoire pour le comité de bassin qui prône un retour au calme après les violences de Sainte-Soline. "Jamais, on aurait cru voter un texte avec une telle unanimité, se félicite Thierry Burlot le président de ce comité. Cela veut dire que les agriculteurs, les élus, les associations du bassin ont considéré que la démarche est la bonne pour trouver une issue apaisée."

Désormais, le comité va essayer de mettre tous les acteurs autour de la table, faire revenir les associations environnementales, dans le but de définir ce nouveau contrat global*. "Il n'y avait pas un mauvais protocole,* tient à préciser Thierry Burlot. Sauf que l'on est tous rattrapés par le dérèglement climatique, la question du partage de l'eau, par une tension sociale très forte."

Remettre tout le monde autour de la table

Le président de ce Comité l'assure il n'y a pas de tabou. Par exemple, si les études sur l'impact du changement climatique concluent que certaines bassines ne sont pas viables à terme, on pourrait voir des retours en arrière. "Moi je suis prêt à tout examiner ! Il y a certains pays européens comme l'Espagne qui ont misé sur le stockage sans se poser la question du remplissage. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des réserves vides. Si l'on se retrouve avec des bassines qui ne vont pas se remplir demain, on ne va pas être idiot. Surtout que cela coute cher."

Thierry Burlot se veut confiant sur la capacité de tous les acteurs à se mettre autour de la table. Selon lui, au vu de la situation actuelle, les irrigants et la Coop de l'eau 79 vont devoir concéder des efforts. De son coté, Bassines Non-Merci 79 voit dans l'adoption de cette motion la reconnaissance par l'État et l'Agence de l'eau que le protocole de 2018 était une "coquille vide". L'association souhaite désormais que les projets de chantiers des bassines soient mis sur pause. Contacté par France Bleu Poitou, la Coop de l'eau 79 n'a pas donné suite à nos sollicitations.