Bassines : l'arrêté contre les manifestations dans certaines zones ce samedi attaqué devant la justice

Journée de manifestation et de rassemblement pour et contre les bassines à Mauzé-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres. Des mobilisations dans un climat tendu. Jeudi, la préfecture du département a pris un arrêté interdisant de manifester dans deux zones de la commune, à proximité des chantiers. Cette décision a été attaquée devant le tribunal administratif de Poitiers par les collectifs contre les rétentions d'eau. L'audience doit avoir lieu à 16 h ce vendredi.

Les deux camps se réunissent quand même

C'est un rassemblement privé, sur un terrain privé qui est prévu par les pro-bassines : la FNSEA et les Jeunes agriculteurs. Cet endroit est tout de même en plein dans la zone interdite par la préfecture, mais les services de l'état ne peuvent pas l'empêcher. C'est de la propriété privée. L'objectif pour les agriculteurs, c'est d'éviter tout affrontement et toute confrontation. Ils ne devraient pas en sortir du terrain, rester entre eux pour discuter. Mais occuper le terrain, c'est tout de même une manière de s'opposer physiquement à ce que les syndicats agricoles jugent être une minorité militante.

Côté anti-bassines, on maintient aussi la manifestation, avec une déambulation sur la zone interdite ou pas, tout n'est pas encore tranché, en attente de la décision de justice. Le contexte reste tendu et l'arrêté décrié par Julien Leguet de Bassines non merci. "C'est un élément qui nous scandalise et qui nous inquiète quant à la position de l'État et de son représentant le préfet quant aux libertés fondamentales. Il se justifie sur des éléments fallacieux et tout à fait tendancieux qui démontrent une vraie connivence entre le syndicat majoritaire, la FNSEA, la coordination de l'État et les représentants des forces de l'ordre", regrette-t-il. Le collectif Bassines non merci qui ne comprend pas pourquoi les syndicats agricoles, eux, peuvent se rassembler dans la zone interdite.