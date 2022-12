Bassines : "le projet actuel ne répond pas aux enjeux climatiques" pour Deux-Sèvres nature environnement

"On trouvait que le compte n'y était pas et on se rend compte qu'on avait globalement raison". Quatre ans après la signature du protocole d'accord sur le projet de construction de 16 réserves de substitution pour l'irrigation agricole sur le bassin de la Sèvre niortaise et alors que le débat est devenu national, Deux-Sèvres nature environnement a tenu à faire une mise au point. L'association a bien signé le protocole en 2018 mais en est sortie, en septembre 2021, après une consultation de ses adhérents. Ce qu'oublie parfois de dire certains jusqu'au plus haut sommet de l'Etat s'agacent les membres du bureau.

ⓘ Publicité

"Dire, les associations ont signé ce protocole donc il est bon, non"

Si Deux-Sèvres nature environnement est partie - l'association ne peut pas enlever sa signature mais ne participe plus aux instances - "ce n'est pas parce qu'on a subi des pressions", lance Anne Faucher, membre du bureau. Mais parce que les travaux de la première réserve, celle de Mauzé-sur-le-Mignon, ont commencé "avant que toutes les conditions prévues soient mises en place. Observatoire des pratiques agricoles, inventaire de la biodiversité". Et puis les engagements des agriculteurs n'ont pas été à la hauteur selon l'association. "Aucun ne s'est engagé sur la réduction des pesticides".

Et pour DSNE, ce n'est guère mieux aujourd'hui, "sur la première tranche du projet [six bassines, NDLR] 10% des agriculteurs se sont engagés pour une réductions de l'indice de fréquence des traitements", regrette Magali Migaud, autre membre du bureau.

Crainte des effets cumulatifs sur le milieu

DSNE, qui rappelle ne pas être contre l'irrigation, estime que "le projet actuel ne répond pas au développement nécessaire de l'agro-écologie ni aux enjeux climatiques". Car "depuis le début de ces projets les choses ont beaucoup changé sur le terrain. Le changement climatique est là et bien là. On a connu des assecs épouvantables cet été. On nous annonce des pluviométries en baisse pour les années qui viennent de 20 à 30%", indique Magali Migaud.

Un constat qui pour cette membre du bureau pose la question du dimensionnement des réserves. Et de leur remplissage. "On nous dit qu'on va pomper en hiver pendant que les débits sont très importants or ils ne le sont pas. Est-ce qu'on va pouvoir remplir les réserves qui existent ? Et quand on sait que 93 réserves sont en projets dans nos départements ex Poitou-Charentes, le cumul de ces consommations nous paraît excessif par rapport à la capacité du milieu".