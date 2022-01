Bassines : un pré-remplissage polémique pour la rétention d'eau de Mauzé-sur-le-Mignon

La réserve d'eau de substitution de Mauzé-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres est finie. Place maintenant à un pré-remplissage a annoncé la Coop de l'eau 79. Cette étape doit permettre de stabiliser la bassine et la géomembrane en plastique qui assure l'étanchéité de l'ouvrage. La rétention d'eau va d'abord est remplie à 8 % de sa capacité. Le remplissage complet devrait commencer fin janvier.

"Quand on fait une retenue et que le terrassement est terminé et que surtout que la géomembrane, qui est la bâche qui étanche le réservoir est terminé de poser, il faut rapidement un volume d'eau", explique Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau. "La première fonction de ce volume est de tenir l'ensemble", ajoute-t-il. Le pré-remplissage a déjà commencé et devrait durer une quinzaine de jours.

Un remplissage complet sous contrôle

"Avant de commencer cette opération, nous étions tenus de mettre en place un piézomètre de référence qui mesure le niveau de la nappe sur Mauzé-sur-le-Mignon, avec un indicateur qui est en télétransmission. Ça veut dire qu'on a tous les jours les données qui sont mesurées, avec une valeur de référence en deça de laquelle on ne peut pas prélever d'eau", affirme Thierry Boudaud.

"La nappe est remontée avec les dernières pluies", reconnaît Patrick Picaud, de Nature environnement 17. Mais il tempère : " sauf que tout ça est très éphémère, tout ça commence à se restabiliser." Pour l'association, le remplissage doit se faire en période de hautes eaux, quand la nappe est déjà bien pleine, et les rivières aussi. Le prélèvement sera jusqu'au mois de mars, autre incohérence pour Nature environnement 17. "Il ne faudrait plus toucher à l'eau qui est dans les nappes pour rester dans des conditions favorables pour les zones humides", conclut Patrick Picaud.