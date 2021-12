Battenheim : "C'est un geste pour la planète", des écoliers plantent des arbres chez un agriculteur

Munis de bottes et de pelles, une vingtaine de CM1 et CM2 de Battenheim, dans le Haut-Rhin, ont planté des arbres chez un agriculteur de la commune ce mardi après-midi. Une action menée par l'association "des enfants et des arbres", pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance des arbres sur la terre et à l'environnement.

Avant de planter des arbres dans les parcelles, l'agriculteur est allé à l'école élémentaire, pour expliquer aux élèves sa démarche.

Les élèves enthousiastes pendant l'opération plantation

Chez Grégory Thuet, ce sont des arbustes, des arbrisseaux et quelques arbres fruitiers qui ont été plantés. L'objectif est de remettre des arbres dans ses parcelles, mais aussi de faire une insertion paysagère autour de ses bâtiments. "La haie va nourrir la faune et la flore. Les arbres fruitiers me serviront à la consommation personnelle," explique l'agriculteur.



Les enfants heureux de planter des arbres chez un agriculteur

"C'est bien de planter des arbres, parce que grâce à sa photosynthèse, il aspire le CO2 et il recrache de l'O2, l'oxygène," racontent les enfants, enthousiastes pendant la plantation des arbres.

Des arbres que les élèves vont voir grandir au fil des mois

_"L'arbre c'est le poumon de notre planète. Cette action crée une synergie dans le village entre l'agriculteur et les écoliers. Quelques mois après, les enfants vont pouvoir passer devant l'exploitation agricole et voir grandir les arbres qu'ils ont planté,"_explique Isabelle Martin, l'institutrice des élémentaires.



Reportage cette opération de plantation d'arbres à Battenheim

Après cette opération plantation, les écoliers ont pu raconter à leurs parents ce qu'ils ont fait ce mardi après-midi. Ils leur ont expliqué l'importance de la présence des arbres sur notre planète.