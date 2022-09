Battenheim : des habitants manifestent contre un élevage de cochons installé près de chez eux

Ils n'en peuvent plus des odeurs nauséabondes des cochons gascons près de chez eux. Des habitants de Battenheim manifestent ce dimanche contre un élevage qui s'est installé depuis deux ans. La justice leur a donné raison, mais il y a eu appel et l'odeur persiste près des maisons.

Une manifestation a lieu ce dimanche matin à 10 heures à Battenheim dans le Haut-Rhin, contre les nuisances d' un élevage de cochons qui ne cesse de grandir en face des maisons. Les habitants sont à bout.

Ils sont très incommodés par l'odeur qui s'y dégage, surtout en période de forte chaleur.

Bras de fer entre éleveur et riverains

" Cet été je n'ai pas pu manger sur ma terrasse tellement l'odeur est forte. J'ai la vue sur ces cochons qui pataugent dans la boue. On a peur que cette histoire s'éternise encore plusieurs années, car on en peut plus," argumente Daniel Rousseau, il habite presque juste en face de l'élevage de cochons gascons.

Depuis juin 2020, un éleveur de chiens et de chevaux du quartier a hérité de deux truies et d'un verrat. Ils ont ensuite fait des petits et l'élevage de cochons gascons s'est agrandi, ce qui provoque de nombreuses nuisances olfactive, puisqu'il y aurait une trentaine d'animaux.

Les riverains ont monté le collectif "Bien vivre à Battenheim" © Radio France - Guillaume Chhum

Les riverains se sont plaints et ont saisi la justice avec la mairie. En février 2022, l'éleveur a été condamné par le tribunal de police de Mulhouse à la saisie des cochons, la remise en état du terrain et l'interdiction pendant un an d'élever des cochons.

Les odeurs persistent en attendant une décision définitive

L'éleveur a fait appel et en attendant la décision de justice, les riverains ont toujours l'odeur dans les narines. Ils organisent une manifestation pour montrer leur ras le bol et souhaitent que les choses s'accélèrent. Un collectif "bien vivre à Battenheim" s'est monté.

L'éleveur répond à ses détracteurs par voie d'affichage devant chez lui - Document remis

L' éleveur n'a souhaité ne faire aucune réaction à notre micro. Il s'appuie sur un rapport d'expert de 35 pages qui prouve que toute son exploitation est conforme, il rappelle aussi qu'une loi récemment adoptée protège les bruits et les odeurs de la campagne, ce qui le protège de plainte pour troubles anormaux du voisinage.