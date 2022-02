Battue aux sangliers ce dimanche sur l'A31 : toutes les infos pratiques

L'A31 sera complètement fermée à la circulation dans les deux sens, ce dimanche de 6 heures à 13 heures, de Fey à la Croix de Hauconcourt : les services de l'Etat et les chasseurs organisent une battue aux sangliers. Une opération similaire avait eu lieu il y a trois ans : 35 sangliers avaient alors été abattus. Cette année, 200 chasseurs sont mobilisés, ainsi que 17 louvetiers et une cinquantaine de chiens.

L'objectif est de réguler la population de sangliers, particulièrement dans deux zones : l'une, au nord de Metz, entre la Maxe et Hauconcourt d'environ 800 hectares, et une autre, plus réduite, d'environ 50 hectares, sur les communes de Montigny-lès-Metz et Moulins-lès-Metz, qui n'est pas chassée habituellement. "Nous y avons constaté une prolifération des sangliers, l'objectif est donc de réguler cette population", explique Parvine Lacombe, la directrice de cabinet du préfet de la Moselle. "Ce sont des zones où la chasse est rendue compliquée par la proximité des habitations et de l'autoroute, où les sangliers peuvent chercher à fuir". L'objectif de cette battue est donc de pouvoir débusquer les suidés qui s'y cachent et de pouvoir les abattre en toute sécurité, pour les habitants comme les chasseurs.

Les nuisances occasionnées par les sangliers sont multiples, et bien connues : sur la portion mosellane de l'A31, l'an dernier, 42 accidents ont été provoqués par les suidés, heureusement sans gravité. Les dégâts agricoles et les nuisances aux abords des habitations sont aussi régulièrement relevés dans ce secteur difficile d'accès, où les sangliers se réfugient aisément.

Autoroute fermée pendant 7 heures

Concrètement, l'autoroute A31 sera fermée de 6h à 13h ce dimanche, dans les deux sens, de Fey à la Croix de Hauconcourt. Tous les échangeurs seront inaccessibles sur cette portion. Il est conseillé aux véhicules d'emprunter le contournement Est de Metz pour se rendre vers Thionville ou Nancy. Les tirs, eux, ne seront autorisés qu'entre 7h30 et 10h30.

Par ailleurs, toute circulation sera interdite également dans les zones de battue : les routes départementales et communales seront barrées, ainsi que les sentiers pédestres ou la voie cyclable Charles le Téméraire. Ces prochains jours, les communes concernées vont largement communiquer aux habitants les mesures à respecter, et des panneaux seront installés partout où ce sera nécessaire pour informer la population. Les habitants des zones de battue sont également invités à rester chez eux, le temps de l'opération. Cela concerne notamment la commune de la Maxe, en plein cœur de la zone "nord".

La navigation sur la Moselle sera également interrompue par Voies Navigables de France (VNF), entre Ars-sur-Moselle et Talange, tout le temps de l'opération.

Sécurité maximale

Une battue d'envergure, donc, prévue de longue date, mais qui tombe une semaine pile après le drame de Cassaniouze, dans le Cantal, où une randonneuse de 25 ans a été tuée accidentellement par une chasseuse de 17 ans. Cette affaire a relancé en France le débat de la cohabitation entre chasseurs et promeneurs.

En Moselle, les accidents de chasse sont rarissimes. Les mesures de sécurité sont éternellement rappelées aux chasseurs comme aux habitants : "C'est obligatoire, et rappelé chaque jour de battue", explique Gino Sollevanti, l'un des vingt lieutenants de louveterie en Moselle, et mobilisé sur cette battue exceptionnelle de dimanche. "C'est parfois rébarbatif, mais nécessaire". En Moselle, chaque battue doit être déclarée au moins sept jours auparavant : les informations sont généralement disponibles sur les sites internet des mairies ou de la fédération des chasseurs de la Moselle. "On installe aussi des panneaux pour informer les promeneurs. Si un ramasseur de champignon se retrouve malgré tout dans l'enceinte chassée, on suspend la chasse, et on lui indique le secteur ou la durée de la battue. C'est un dialogue de bon aloi, et ça se passe généralement très bien. La forêt est à tout le monde".

En Moselle, 21.000 sangliers ont été abattus l'an dernier. Le département compte environ 10.000 chasseurs, un chiffre stable depuis quelques années.