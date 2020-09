Batz-sur-Mer : opération ramassage de déchets sur la plage de la Govelle

Sur le littoral, en ville, à la campagne, il y avait beaucoup de monde ce samedi à ramasser des déchets à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage, la "World Cleanup Day". Sur la plage de la Govelle à Batz-sur-Mer, des citoyens ont récupéré mégots,plastiques et autres déchets.

Alors que de nombreux surfeurs sont déjà à l'eau et qu'il est encore tôt, Nathalie et Christophe commencent à arpenter la plage de la Govelle, sacs poubelle en main. A peine partis, ils repèrent déjà des déchets, des canettes, des morceaux de plastique, de polystyrène, des bouts de papier, des bouts de verre. C'est la première fois que le couple participe à l'opération car d'habitude ils travaillent le week-end.

C'est important que chacun fasse un petit geste pour la planète, même si ce n'est qu'un jour dans l'année. Si chacun y met du sien , je pense que l'on pourra améliorer vite la situation. Il est temps de faire quelque chose, grand temps". Nathalie, habitante de Baz-sur-Mer

Plusieurs groupes, mains gantées et visages masqués, arpentent le sable. Etudiante à l'IUT de Saint Nazaire et membre de l'association The SeaCleaners, Marie est venue avec quelques amis, consciente qu'ils ont un rôle important à jouer. Tous les ramasseurs de déchets sont impressionnés de la quantité de mégots récupérés dans le sable. Ils se disent qu'il reste encore beaucoup de pédagogie à faire.