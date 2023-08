Bauges : un nouveau réservoir permet à plusieurs communes de ne pas manquer d'eau cet été

La canicule et la sécheresse sont bien là et pourtant pas de rupture d'eau potable cet été dans les Bauges en Savoie. Dans le secteur des Déserts, d'Arith, du Noyer, de Saint-François-de-Sales, l'eau coule normalement des robinets alors que l'été dernier, il y avait eu des coupures d'eau de plusieurs jours, à cause du tarissement des sources locales.

Le nouveau réservoir de Plainpalais installé sur la commune des Déserts dans les Bauges depuis la mi-juin. © Radio France - Mélanie Tournadre

Cet été 2023, pas de camion-citerne et pas de palette de bouteilles d'eau nécessaires alors que certaines sources sont de nouveau à sec. Cette amélioration dans le quotidien des habitants est due à la mise en service à la mi-juin d'un nouveau réservoir construit au Plainpalais (commune des Déserts) et d'un nouveau maillage pour faire monter l'eau de vallée en cas de crise.

Une solution efficace en cas de crise

"Ce réservoir est composé de deux stockages, en tout 1000 m3, où on vient acheminer l'eau, l'eau qui vient de Saint-Jean-de-la-Porte pour alimenter des communes comme Arith, Le Noyer, Saint-François-de-Sales lorsque les sources locales ne sont plus capables d'alimenter" explique Daniel Rochaix, vice-président de Grand Chambéry, chargé de l'eau.

La chambre de vannes du nouveau réservoir de Plainpalais installé sur la commune des Déserts dans les Bauges depuis la mi-juin. © Radio France - Mélanie Tournadre

"L'eau provient du Puits de Saint-Jean-de-la-Porte, il prend de l'eau dans la nappe de l'Isère et avant elle arrivait jusqu'à Saint-Jean-d'Arvey où on avait un réservoir et aujourd'hui pour permettre de secourir ce secteur des Bauges en temps de crise, on a dû construire deux stations de pompages pour arriver dans ce nouveau réservoir de Plainpalais qui permet depuis un peu plus d'un mois d'alimenter le haut de la commune des Déserts, la Féclaz et aussi de Noyer, d'Arith et de Saint-François-de-Sales qui sont secourus avec un volume de 400 m3 par jour" précise Cédric Favre, directeur opérationnel (à la direction de l'eau) à Grand Chambéry.

Une installation globale à 6 millions d'euros

La construction du réservoir de Plainpalais a pris dix mois, pour mettre en place les stations de pompage et tout le maillage il a fallu près de deux ans. "On avait anticipé tout ça avant la sécheresse de l'été 2022, on n'a pas le choix il faut s'adapter face au réchauffement climatique, à la sécheresse, aux températures élevées, la pluie et la neige de plus en plus rares et l'urbanisation" ajoute Daniel Rochaix.

Cette installation dans sa globalité a coûté près de 6 millions d'euros financés par Grand Chambéry et l'Agence de l'eau.

Une partie de la Savoie toujours en "alerte" sécheresse

Une partie du département de la Savoie est toujours en "alerte' sécheresse : les secteurs du Lac du Bourget/Albanais et de la Combe de Savoie/Val Gelon ainsi que celui du Chéran. Interdiction donc d'arroser pelouses et potagers entre 8h et 20h, de laver sa voiture ou encore de remplir entièrement sa piscine.