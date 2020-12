Béarn et Bigorre : ce mois de décembre il est tombé jusqu'à trois fois plus de pluie que d'habitude

Ce mois de décembre a été beaucoup plus pluvieux que les précédents, en Béarn et Bigorre, d'après Météo France. Il a particulièrement plu dans le nord des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.

On avoisine des records de pluviométrie, ce mois de décembre, en Béarn et en Bigorre. D'après Météo France il est tombé jusqu'à trois fois plus de pluie que d'habitude en décembre 2020 par rapport aux années précédentes. Surtout dans le nord de nos départements des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, explique Dominique Vrécourt, prévisionniste à Tarbes.

"Dans les Hautes-Pyrénées il a plu davantage sur le Bas-Adour, dans la région de Maubourguet et du Madiran. Dans les Pyrénées-Atlantiques c'est plutôt dans les zones limitrophes des Landes, c'est à dire Bayonne, Bidache et Orthez."

Moins de pluie en montagne

Plus on descend dans le sud de nos départements, moins les précipitations sont anormales : "dans le Piémont il est tombé deux fois plus de pluie que d'habitude alors qu'en montagne, sur le relief, il a plu une fois et demi ce qui tombe habituellement", indique Dominique Vrécourt.

En tout cas "partout il a plu davantage", conclut le prévisionniste, et ce dès le tout début du mois de décembre, alors que le mois de novembre avait été particulièrement sec. "On avoisine des données records, que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans les Hautes-Pyrénées".