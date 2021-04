Béarn : un traceur jaune fluo utilisé après la pollution du gave de Lescun

Un mois après l'épisode de pollution par une fuite de white spirit, l'exploitant va utiliser un traceur fluorescent ces jeudi et vendredi pour déterminer à quel point le gave de Lescun a été atteint.

Un gave de Lescun jaune fluo pendant deux jours. L'image sera sans doute impressionnante, mais pas d'inquiétude, ce n'est pas dangereux. L'exploitant va en réalité utiliser un traceur, la fluorescéine, après l'épisode de pollution survenu le mois dernier, le 29 mars : une fuite de white spirit après un incident à l'entreprise Toyal à Accous.

Du produit jaune fluo versé dans l'eau

L'objectif : voir où le white spirit a pu s'infiltrer, son "cheminement" et "son temps d'infiltration". C'est pour ça que le traceur va être utilisé, très visible mais pas dangereux. "C'est un produit couramment utilisé pour cartographier les eaux souterraines ou au niveau des cours d'eau, pour les études de transit et de temps d'écoulement et les mesures de débit par exemple", explique la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué.

L'injection de fluorescéine est prévue ce jeudi 22 avril, pour une observation pendant deux jours, avant un rinçage le vendredi 23 en fin de journée.