Beaucoup d'eau en Limousin mais qui n'évitera pas une éventuelle sécheresse explique une hydrogéologue

Entre le 27 janvier et le 3 février il est tombé en 6 jours autant d'eau que pour tout un mois de janvier. C'est le constat fait en Limousin par météo France il y a quelques jours . Une période exceptionnelle qui a permis de recharger les ressources en eau à un niveau haut à très haut reconnait Murielle Thinon-Larminach, hydrologue au bureau de recherches géologiques et minières en Nouvelle Aquitaine "On avait déjà des niveaux intéressants l'an dernier à la même époque et là ils sont encore plus intéressants donc on est dans un très bon état de recharge" précise t-elle.

Peu de nappes phréatiques mais des atouts

La question est de savoir comment retenir cette eau sachant que dans le sol Limousin il n'y a pas ou très peu de nappes phréatiques mais pour l'hydrogéologue c'est une fausse idée. "Vous avez de l'eau sous vos pieds". La preuve pour elle ce sont les nombreuses sources qui coulent encore l'été. "Il y a de l'eau en souterrain même si elle est en moindre quantité que dans les bassins sédimentaires"précise aussi Murielle Thinon-Larminach. Selon elle ces sources se vident certes un peu plus rapidement et l'eau a tendance à ruisseler mais il y a aussi les zones humides comme les tourbières qui ont la capacité de retenir l'eau et de l'infiltrer plus lentement.

Une pluie qui ne permettra peut être pas d'éviter la sécheresse

Le problème c'est que ces phénomènes de pluies sont mal répartis dans l'année. On assiste de plus en plus des périodes très sèches et chaudes qui succèdent à des périodes de fortes pluies et pour l'hydrogéologue on n'est donc pas à l'abri d'une nouvelle sécheresse en 2021. "Si effectivement au printemps d'un seul coup il arrête de pleuvoir, une vidange du sol se met en marche, une vidange précoce... on va avoir des niveaux de nappes très bas et l'été risque de nouveau d'être délicat" explique encore Murielle Thinon-Larminach.