"Beaucoup de nuisances pour peu d'électricité" : des anti-éoliens de toute la Creuse manifestent à Guéret

Samedi, pour la première fois, 120 personnes opposées à "l'éolien industriel" en Creuse ont manifesté devant la préfecture, à Guéret. Elles dénoncent les nuisances sonores et la détérioration des paysages creusois.

Guéret, France

Ils sont vent debout contre ce qu'ils appellent "l'éolien industriel" et ils sont venus le dire devant la préfecture de la Creuse, à Guéret, samedi 18 janvier. Environ 120 personnes venues de tout le département se sont réunies en fin de matinée devant la mairie avant d'installer provisoirement leurs pancartes sur les grilles de la préfecture.

Parmi les associations présentes : France Nature Environnement 23, Stop-mines 23 ainsi que neuf autres collectifs qui s'opposent à des projets locaux, à Chambonchard ou Janaillat par exemple. C'est la première fois qu'elles manifestaient toutes ensemble. Tous craignent la multiplication des projets de parcs éoliens dans le département : "Ça va être littéralement invivable à cause du bruit, des lumières et des ombres... Le tourisme va s'effondrer, la valeur de l'immobilier aussi", explique Cédric De Queiros, habitant de Saint-Georges-la-Pouge et membre du collectif Alerte éoliennes 23.

Les paysages creusois sacrifiés ?

"Au départ, les éoliennes ne me posaient pas de problème quand elles étaient le long de l'autoroute, mais les installer à côté des habitations je trouve cela scandaleux. Ça abîme notre beau département ! Certes c'est de l'énergie renouvelable mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix", s'énerve Catherine, qui milite pour France Nature Environnement 23. Beaucoup de manifestants ont le sentiment que la Creuse est bradée : "Pour les décideurs de Paris ou Bordeaux, la Creuse c'est négligeable, donc ça ne les dérange pas de sacrifier notre région en installant ces machines", tacle Cédric De Queiros.

Une bonne centaine de militants anti-éoliennes se sont rassemblés samedi 18 janvier à Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Certains Guérétois venus faire le marché au moment de cette manifestation ne partagent pas leur avis : "Vous critiquez mais vous ne proposez rien !", s'énerve par exemple Arthur, un retraité. "L'éolien au moins c'est une alternative au nucléaire." Cédric De Queiros balaie l'argument : "Ce sont des dégâts énormes pour presque rien". Les 8000 éoliennes installées en France ont produit 5,8% de l'énergie consommée en 2018 selon RTE, le Réseau de transport d'électricité.

29 éoliennes en Creuse

Actuellement, 29 éoliennes sont en fonctionnement en Creuse, depuis l'installation au printemps 2019 de dix machines à Saint-Sébastien et Azérables. Le département compte quatre parcs éoliens, celui-ci ainsi que trois autres sur les communes de Chambonchard, Bussière-Saint-Georges/Saint-Marien et La Souterraine/Saint-Agnant-de-Versillat.

Mais d'autres devraient sortir de terre rapidement puisque la préfecture a déjà autorisé cinq parcs éoliens à Viersat/Quinssaines (Allier), Thauron/Mansat-la-Courière, Saint-Sébastien/La-Chapelle-Baloue, Le Chauchet/Saint-Priest et Janaillat/Saint-Dizier-Masbaraud. Une vingtaine d'autres parcs sont à l'état de projet plus ou moins avancé.