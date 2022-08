Beaucoup de plages restent fermées à Marseille juste avant le week-end

Beaucoup de plages restent fermées à Marseille, en raison des pollutions constatées après les forts orages de la semaine. Les analyses se poursuivent, mais les Marseillais et les touristes pourraient être encore privés de baignade une partie du week-end.

Ils espéraient pouvoir annoncer une bonne nouvelle ce vendredi soir, mais ce n'est pas le cas. Les responsables des analyses de la qualité des eaux de baignade à Marseille ne peuvent toujours pas la valider la réouverture de la totalité des plages marseillaises avant le week-end. Après les violents orages de la semaine, les taux de pollution sont toujours trop élevés, notamment à cause de la présence de la bactérie Echeria Coli.

Sur les 21 plages de la ville, moins d'une dizaine sont ouvertes, et aucune proche du centre-ville. La baignade est autorisée sur les plages des Calanques (Sormiou, Morgiou, En Vau, Port-Pin et Saint-Estève), celles de Corbières (La Lave, Le Fortin) et celle de Bonne-Brise dont les analyses sont favorables ce vendredi soir.

Pour toutes les autres, de nouvelles analyses seront effectuées tôt ce samedi matin, pour peut-être une ouverture dans le week-end. En attendant, le drapeau violet (baigande interdite) reste hissé et les surveillants veillent au respect des consignes.

Des plages qui rouvrent par endroit en Provence

Ailleurs en Provence, les plages de la Seyne-sur-Mer ou de l'étang de Berre sont rouvertes. Attention, à Bandol, cinq plages ont rouvert (plage du Casino, plage centrale, de Renecros, du Capelan, des Engraviers) mais trois sont toujours fermées (Du Grand Vallat, Barry, Eden Roc). A Vitrolles, la plage Marina reste fermée. La qualité des eaux est jugée moyenne sur la plage de Figuerolles à Martigues.