Beaucoup de pluie en Côte-d'Or, mais est-ce suffisant ?

Plus de 100mm de pluie depuis quinze jours sur la région, les rivières, à sec pendant tout l'été, retrouvent de la vivacité en ce début de mois d'octobre 2020. Pour autant, ce n'est pas suffisant pour le bonheur des agriculteurs et des nappes phréatiques.

Enfin, de la pluie sur la Côte-d'Or ! Depuis 15 jours, il est tombé plus de 100 mm de pluie dans la région, indique Météo France à France Bleu Bourgogne, mercredi 7 octobre 2020, soit l'équivalent de deux mois de précipitations en temps "normal". Mais est-ce suffisant pour nourrir les sols, rudement mis à l'épreuve par la sécheresse, alors que cette année les premières restrictions d'eau ont été prises le 8 juin ?

Pour les agriculteurs, c'est déjà ça

Parmi les professions qui ont le plus souffert de la sécheresse, on trouve évidemment les agriculteurs. Florent Lefol par exemple, éleveur à La Roche-Vanneau, dans l'Auxois. Au mois de juillet, il expliquait avoir "peur pour l'avenir"de son exploitation à cause des sécheresses à répétition. Aujourd'hui, chez lui, avec ce qui est tombé, "pour l'alimentation des bovins en eau, ça suffit". Le problème, c'est pour la repousse de l'herbe : "Les prés reverdissent mais la pousse est limitée", regrette-t-il.

Florent Lefol, éleveur dans l'Auxois, heureux de l'arrivée de la pluie, trop tardive à son goût Copier

Pas suffisant pour les nappes phréatiques

Toute cette eau est-elle suffisante pour remplir les nappes phréatiques ? Pas vraiment selon Clément Doney, hydrogéologue au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, qui suit l'état des nappes phréatiques. Même s'il reconnaît qu'on a "une tendance à l'augmentation du niveau", selon lui "on était dans des niveaux bas à très bas, on reste encore sur des niveaux bas à très bas. La pluie ruisselle pour rejoindre les cours d'eau, il n'y a qu'une infime partie qui rejoint les sous-sol".

Les nappes ont du mal à se remplir à nouveau à cause du sol sec Copier

Si la question des nappes phréatiques vous intéresse, le BRGM a lancé une application, "Info nappe", pour connaître l'état des réserves souterraines et faire des comparatifs dans le temps.