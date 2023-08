Beaugency : le projet de plateforme logistique reçoit un avis favorable après l'enquête publique

C'est un feuilleton qui dure à Beaugency depuis de longs mois : celui de l'implantation d'une plateforme logistique XXL à l'entrée de la ville. Plus précisément, sur d'anciennes parcelles agricoles appartenant au promoteur immobilier Val de Loire Promotion. Il y a un an, un premier projet avait été retoqué. L'entreprise Parcolog Gestion voulait implanter un nouveau site de 64 000 mètres carrés. Un projet "trop polluant et trop loin de l'autoroute" selon - en résumé - l'enquête publique dévoilée l'été dernier.

Ces derniers mois, un nouveau projet à vu le jour, celui du groupe Rexel qui veut quitter ses locaux à Baule pour déménager à Beaugency. L'entreprise, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, pourrait ainsi s'agrandir. Ce nouveau bâtiment ferait près de 50 000 mètres carrés. Et cette fois-ci, l'enquête publique a donné un avis favorable !

Un travail bâclé selon les opposants

C'est une grande satisfaction pour Jacques Mesas, le maire de Beaugency. Il soutient ce projet, tout comme le précédent. Selon lui, ce déménagement de l'entreprise Rexel dans sa ville va permettre de sauver une centaine d'emplois : "Il y a des salariés qui sont venus en pleurs dans mon bureau me demander si Rexel pouvait s'installer ici, sous peine de voir l'entreprise quitter le territoire. Cet avis favorable, c'est l'assurance de voir un groupe dynamique rester chez nous !" Du côté des opposants, le son de cloche est bien différent. Le collectif Beaugency, Béton et Camions, ça suffit ! parle d'un chantage à l'emploi.

Sur le volet environnemental du projet, là aussi, les avis divergent. Le maire Jacques Mésas salue le travail du commissaire-enquêteur, un travail "fouillé, remarquable et précis" selon lui qui prend en compte les garanties fixées par le groupe Rexel. Ces garanties concernent notamment le nombre de mouvements de poids-lourds (limités à 40 par jour), les horaires d'arrivée et de départ des camions ou encore la mise en place d'un plan de circulation pour éviter les secteurs résidentiels.

La préfète du Loiret aura le dernier mot

Dominique Bouissou, la co-présidente du collectif Beaugency, Béton et Camions, ça suffit !, émet de son côté quelques réserves sur les conclusions de l'enquête publique. Il y a un an, le premier projet avait été retoqué à cause de ses conséquences sur l'environnement. Selon elle, ce volet est complètement balayé dans le récent rapport : "Nous avons comparé les deux études. Il y a un an, le commissaire avait consacré tout un pan de son travail aux impacts de ce chantier. Il parlait de l'artificialisation des sols, des ressources en eau, de la pollution sonore... Dans la récente étude, pas un mot sur ces questions ! C'est assourdissant."

Ce dossier doit désormais arriver sur le bureau de Sophie Brocas, la nouvelle préfète du Loiret. C'est elle qui aura le dernier mot quant à la finalisation ou non de ce projet. La réponse est attendue dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Aussi bien du côté de la mairie de Beaugency que des opposants, la confiance est de mise.