Beaume-Drobie : un récupérateur d'eau de pluie obligatoire pour toute nouvelle construction

La communauté de communes de Beaume-Drobie s'étend autour de Joyeuse au coeur de l'Ardèche méridionale. Elle connaît un climat méditerranéen mais qui a tendance à connaître de plus longues périodes sèches sans précipitation durant les mois d'été. Or c'est à ce moment que le territoire connaît un pic de population avec l'affluence touristique. Il fallait donc trouver un moyen pour soulager la pression sur la ressource en eau. La commune de Beaumont a déjà construit une nappe phréatique artificielle qui n'a pas encore servi.

Récupérer l'eau de pluie : une obligation

Les élus ont décidé d'aller un peu plus loin. Toute nouvelle construction doit obligatoirement posséder une réserve d'eau de pluie. C'est même assez précis : un mètre cube pour une surface couverte de 10 m². Si vous faites construire une maison de 70 m², il faut obligatoirement y ajouter une réserve d'eau de pluie pouvant contenir 7 mètres cubes.

C'est aussi obligatoire dans le cas d'un local professionnel ou d'une piscine. Il faut dans ce cas prévoir une réserve de 200 litres d'eau par m² de piscine. Pour une piscine de 40 m² de surface, il faut pouvoir stocker 8 mètres cubes d'eau de pluie.

Une mesure efficace ?

La mesure est à l'évidence efficace si elle est appliquée et c'est là que ça se complique. L'obligation est bien inscrite dans le plan local d'urbanisme. Elle doit être intégrée au permis de construire qui est déposé. Néanmoins, le propriétaire peut aussi ne pas réaliser la réserve ou penser le faire plus tard. La commune de Beaumont avait déjà pris cette mesure lorsque Pascal Waldschmidt en était le maire. Il est aujourd'hui vice président chargé de l'urbanisme à la communauté de communes de Beaume-Drobie et c'est lui qui a proposé d'étendre la mesure de Beaumont à tout le territoire intercommunal. Il reconnaît qu'à Beaumont l'obligation a été diversement appliquée.