Beaurepaire : 170 millimètres de pluie tombés en douze heures

En Isère, jamais des niveaux de pluie n'avaient été atteint en si peu de temps** : Météo-France a classé en vigilance orange le département et ses voisins, l'Ardèche et la Drome. Sur la seule journée du lundi 18 septembre, 170 mm de pluie sont tombés sur la commune de Beaurepaire (Isère). Plusieurs commerces ont été fermés, le plan communal de sauvegarde a été signé, six personnes ont été sorties de leur voiture par les secours sur place.

L'Equivalent de deux mois de pluie

En douze heures, il est tombé "l'équivalent de deux mois de pluie pour un mois de septembre", précise Denis Roy, responsable du centre montagne des Alpes du Nord de Météo France. En effet, en moyenne, Beaurepaire reçoit 94 mm d'eau en septembre. Une moyenne "exceptionnelle". Ailleurs dans le département, il est tombé 101 mm à Bizonnes, 81 mm à Chélieu, 68 mm à Brézins.

Le dernier record datait de 1907 sur une journée

"Le record de précipitations au cours de 24 heures a été battu, le dernier datait de 1907, il était de 140 mm", détaille le spécialiste météo. Autre facteur aggravant : la sécheresse des sols, qui accélère le ruissellement de l'eau, et provoque donc, plus de dégâts.

"Les orages seront plus nombreux dans les années à venir"

Un phénomène météorologique inédit qui pourrait malheureusement se répéter de plus en plus déplore Denis Roy : "Ce qu'on observe, c'est la concrétisation de plusieurs années de prévisions. Et cela ne devrait pas s'arrêter, les orages et les pluies violences seront de plus en plus nombreux dans les années à venir."