Beausoleil va doubler son réseau d'escalators pour aller à Monaco annonce le maire sur France Bleu Azur

Pas un tramway, pas de bus ... mais des escalators plein les rues ! Beausoleil est la seule commune des Alpes-Maritimes contrainte par sa forte déclivité à s'équiper d'escaliers et d'escalators dans les petites ruelles très en pente.

"Ils sont importants parce qu'on a besoin de se déplacer, 7000 habitants (près de 80% de la population active) travaillent à Monaco." explique le maire Gérard Spinelli sur France Bleu azur . La commune compte 14 000 habitants.

"On a réalisé douze escalators depuis 2018, ils sont utilisés sur deux lignes par près de 4500 habitants et nous envisageons d'en créer treize nouveaux sur plusieurs centaines de mètres". Ils fonctionnent jour et nuit sans interruption et c'est gratuit. C'est notre transport en commun et c'est conviviable. On les utilise pour remonter et pour descendre on a aussi 66 escaliers. Il nous faut 464 marches pour relier le marché au Riviera Palace. Et nous avons 3 stations de vélos électriques."