Beauvais : montez dans le bus Mission Energie pour faire des économies!

Beauvais (Oise) accueille jusqu'à vendredi 30 octobre le bus "Mission Energie" sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. Il s'agit d'un bus pédagogique de la Fondation GoodPlanet du photographe et écologiste Yann Arthus-Bertrand, pour apprendre à économiser notre énergie.

Qu'il pleuve ou qu'il vente, voilà une idée de sortie ludique, pédagogique et écologique. Toute la semaine, montez dans le "bus Mission Energie" stationné à Beauvais (Oise). Jusqu'au vendredi 30 octobre, le véhicule réaménagé de la Fondation GoodPlanet stationne sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. Destiné à tous les publics, il permet de découvrir de manière amusante comment faire des économies d'énergie à domicile et pour notre planète.

Le bus Mission Energie a été réaménagé pour accueillir plusieurs jeux, comme la course de transports qui permet de découvrir quel est le véhicule le moins polluant. © Radio France - Marine Chailloux

La fondation GoodPlanet a été créée en 2005 par le photographe et écologiste Yann Arthus-Bertrand. Reconnue d'utilité publique, elle a pour mission de « placer l’écologie au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants ».

Le bus a donc été totalement réaménagé pour accueillir un espace de jeux au rez-de-chaussée. Dans la course aux transports par exemple, les visiteurs doivent non seulement arriver les premiers, mais avec les véhicules les moins polluants. Ainsi on comprend qu'il vaut mieux prendre le train, plutôt que l'avion pour des longues distances ou bien aller à pieds ou à vélo plutôt qu'en voiture pour des courtes distances.

Au premier étage du bus Mission Energie, un appartement a été reconstitué. Les visiteurs peuvent y tester leurs connaissances en économies d'énergie. © Radio France - Marine Chailloux

Au premier étage, place aux exercices pratiques : vaut-il mieux faire chauffer de l'eau dans une casserole, avec ou sans couvercle ou dans une bouilloire, faut-il éteindre ses appareils électroniques, que mettre dans sa salade de fruits?... Les visiteurs sont mis à l'épreuve pour tester leurs connaissances, dans un appartement reconstitué, pour faire des économies d'énergie.

A l'extérieur, les visiteurs retrouvent une exposition des photos de Yann Arthus-Bertrand et des ateliers ludiques sur l'électricité. © Radio France - Marine Chailloux

Mission Energie, c'est un programme destiné à sensibiliser le public, et notamment les jeunes, aux économies d'énergies. Le bus pédagogique mais surtout ludique s'arrêtera dans 11 villes de France. Après Rennes, Angers, Caen, Valenciennes ou Reims, halte cette semaine à Beauvais, avant Clermont-Ferrand la semaine prochaine (sous réserve des annonces gouvernementales concernant la crise sanitaire). Fin de son périple en principe le 28 novembre. N'hésitez pas à monter à bord, on y parle écologie mais ce n'est vraiment pas ennuyeux!