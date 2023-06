Beffes : la cimenterie doit diminuer ses rejets par deux d'ici 2030

La cimenterie de Beffes rejette à elle-seule plus de CO2 que la ville de Bourges et ses 65.000 habitants (236.000 tonnes) ! Il est vrai que pour produire du ciment, il faut chauffer les matériaux à 1.450 ° ! Le propriétaire de la cimenterie, le groupe Heidelberg Materials a d'ailleurs été convoqué à l'Elysée le 8 novembre dernier parmi les cinquante plus gros pollueurs en France. L'objectif qui leur est assigné est de réduire de moitié leurs rejets d'ici 2030.

Un processus déjà enclenché par le groupe, explique le président de Heidelberg Materials France, Bruno Pillon. La cimenterie de Beffes mise notamment sur des combustibles alternatifs moins polluants. L'idée, c'est de brûler davantage de déchets issus de la biomasse pour remplacer le coke de pétrole et le charbon. Les combustibles alternatifs sont passés de 10 à 16 % en 2022 et l'objectif est d'atteindre les 30 %, précise Bruno Pillon : " On a déjà augmenté notre taux de combustibles alternatifs de 60 %. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. On brûle des combustibles solides de récupération (CSR) qui peuvent être les résidus des déchets contenus dans vos poubelles jaunes par exemple. On utilise aussi des tas de produits que l'on mélange à du bois et qu'on brûle. C'est le premier levier sur lequel on agit."

Bruno Pillon, président de Heidelberg Materials France, propriétaire de la cimenterie de Beffes - Heidelberg Materials France

L'autre idée est de modifier la composition du ciment, sans altérer ses qualités. La cimenterie de Beffes produit deux nouveaux ciments contenant moins de clinker, c'est le liant du ciment. Cela permet de diminuer les rejets atmosphériques car la productino de clinker est très polluante. Enfin, et là, le processus sera plus long, les cimentiers veulent enfouir une partie du CO2 qu'ils produisent. Mais Beffes est trop à l'écart dans les terres pour être rattaché à ces réseaux qui aboutiront dans des ports pour de l'enfouissement off-shore. L'idée serait donc, pour Beffes, de capter tout de même ce CO2 issu des émissions fatales mais pour le réutiliser sous forme de kérozène : " Certes, c'est moins satisfaisant sur le plan écologique, reconnait Bruno Pillon, mais il faudra continuer de faire voler les avions et cette solution permettra de réduire tout de même de moitié la pollution. On capte donc ce CO2 des cimenteries, on le compresse et on le fluidifie pour y incomporer de l'hydrogène vert afin d'aboutir à ce nouveau type de kérozène ou de méthanol pour les bateaux. Cela nécessitera de produire beaucoup plus d'électricité également. Notre objectif est maintenant d'aboutir à la signature de contrats de transition écologique avec l'état pour pouvoir lancer ces nouvelles techniques."

Les investissements seront colossaux : on parle de 3,7 à 5,7 milliards d'euros nécessaires pour les 20 cimenteries concernées en France.