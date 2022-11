Bègles : le maire interdit les coupures d'électricité sur sa commune

"Dans un contexte de crise énergétique qui fragilise de nombreux Béglais, le maire de Bègles a pris, le 8 novembre, un arrêté interdisant les coupures d’énergie sur la commune. Un arrêté symbolique pour dénoncer "l’insuffisance du « bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie » de l’Etat". Le maire, Clément Rossignol Puech, demande donc "l’interdiction des coupures de gaz et d’électricité pour les foyers béglais confrontés à des difficultés pour payer leurs factures à l’issue de la trêve hivernale et jusqu’au rétablissement du tarif réglementé pour tous, ou la mise en place d’un bouclier tarifaire solidaire" écrit la mairie dans un communiqué.

Il est, selon le maire écologiste, de sa responsabilité morale d’alerter les pouvoirs publics sur les "conséquences sociales et sociétales induites par l’insécurité énergétique de la France". À Bègles, les aides en énergie et au logement ont été augmentées de 40 % entre 2019 et 2022 selon la municipalité.