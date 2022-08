Belfort : depuis les airs, à bord d'une montgolfière, les paysages jaunis par la sécheresse se dessinent

Sur la piste de décollage, à Fontaine, près de Belfort, les pilotes des montgolfières du Championnat de France et leurs passagers se préparent à décoller sous un soleil tapant. Monter dans les airs, à plus de 100 mètres de hauteur, c'était le rêve d'Antoine, Terrifortain d'une trentaine d'années. Mais quand il baisse les yeux pour regarder le paysage, il constate les dégâts de la chaleur. "On voit certaines zones qui ont pris cher. Les champs ne sont plus très verts, c'est très désherbé", dit-il en désignant, sous la nacelle, une grande étendue d'herbe jaunie par la sécheresse de cet été.

Les pilotes de montgolfières et leurs passagers constatent des paysages automnaux. © Radio France - Emma Steven

Selon Christian Colle, les paysages des Vosges sont encore plus secs que ceux du Territoire de Belfort. © Radio France - Emma Steven

Christian Colle, hoche la tête. Le pilote fait voyager des passagers depuis près de 12 ans dans sa nacelle La porte des Secrets. "Les paysages changent avec la chaleur. L'herbe est à ras, comme on peut le voir dans le parc juste en dessous. Les arbres ont soif, ils manquent d'eau", constate-t-il. En 700 heures de pilotage, il a vu les paysages changer et devenir de plus en plus arides, en particulier dans les Vosges, là où il a l'habitude de faire des vols de loisirs.

31 degrés maximum pour voler

Pour pouvoir prendre de la hauteur, les conditions climatiques doivent être réunies : pas trop, ni pas assez de vent, pas trop de nuage. S'il fait trop chaud, impossible de voler. "Il faut 70 degrés de plus que la température ambiante et il ne faut pas dépasser 110 degrés dans l'enveloppe. Donc à partir de 31 degrés, c'est déjà compliqué de voler", détaille le professionnel. Impossible donc de s'élever en pleine canicule, par exemple.

Les pilotes de montgolfières expliquent que la chaleur abîme le tissu des montgolfières. © Radio France - Emma Steven

Mais ce qui inquiète le plus Christian Colle, ce sont les dégâts que peut causer la chaleur sur son matériel : "elle déforme le tissu du ballon qui perd de sa résistance. C'est comme une chaussette abîmée : à un moment donné elle craque". Une seule solution à l'avenir : pour ne pas prendre le risque d'endommager le matériel, il faudra peut-être éviter de voler en été.