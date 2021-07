Belfort : le "zéro-phyto" arrive dans les trois cimetières de la ville

Il n'y a plus aucun pesticide depuis le 1er juillet dans les trois cimetières de Belfort, celui de Brasse, de Bellevue et le cimetière militaire des mobiles. Il s'agit de l'opération "zéro-phyto".

Trois cimetières, pour trois techniques naturelles et sans aucun produit chimique : le désherbage thermique, qui tue les plantes indésirables par choc de chaleur, l'arrachage à la main et la plantation d'arbres pour valoriser tout un écosystème.

Le zéro-phyto bientôt imposé par la loi

Une loi européenne interdira à partir de l'été 2022 l'utilisation de produits chimiques dans les cimetières et les stades. Le zéro-phyto était déjà obligatoire dans les espaces verts depuis 2017.

La ville de Belfort a donc pris un peu d'avance sur la législation en l'imposant dès cet été. Deux jardiniers ont été recrutés à Belfort pour travailler sur les cimetières.

Yves Vola, l'adjoint au maire de Belfort chargé de l’environnement et de la nature de la ville veut également faire des cimetières de vrais espaces verts : " L'idée c'est d'apporter un peu de réconfort aux habitants de la ville qui viennent se recueillir. Un peu de fraîcheur aussi l'été: En plus avez le zéro-phyto, ils n'auront plus à toucher de vilains pesticides très nocifs pour leur santé".