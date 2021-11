Belle-Île-en-Mer : malgré des oppositions, la préfecture du Morbihan donne son feu vert à un projet viticole

Dans un arrêté en date du 8 novembre, la préfecture du Morbihan a donné son feu vert à un projet de vignoble biologique de douze hectares à Belle-Île-en-Mer. Les autorités estiment que ce projet concerne des "parcelles constituées de friches ou de surfaces en voie d'enfrichement" et qu'il peut "contribuer à la diversification des activités agricoles sur le territoire insulaire".

"Les vignes de Kerdonis" est un projet porté par l'homme d'affaires Christian Latouche, PDG de Fiducial et 39e fortune française avec 1,2 milliard d'euros de patrimoine, selon le magazine Forbes.

Une enquête publique a eu lieu du 17 mai au 17 juin, qui a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur. Les deux conseils municipaux de Locmaria et Bangor, communes où doit être implantée l'exploitation, ont émis en juin un avis favorable à la création du vignoble.

Des oppositions nombreuses

Malgré cela, les oppositions à ce projet de vignes sont encore nombreuses. Une pétition en ligne "Non à la privatisation de la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer !" a récolté près de 40.000 signatures. Dans un communiqué diffusé lundi, l'association Belliloise "La Bruyère Vagabonde" fait part de son intention de déposer un recours en annulation devant la justice administrative.

"Il apparaît clairement qu’il s’agit d’un projet d’agriculture intensive, utilisateur de pesticides, destructeur de biodiversité et qui, pour se protéger des embruns et tempêtes, devra déployer d’immenses bâches ou filets, ce qui va défigurer le paysage d’un site naturel exceptionnel, parmi les plus préservés de notre littoral", expliquent les opposants.