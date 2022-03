Marche pour le climat : belle mobilisation des jeunes à Chambéry

Près de 200 personnes ont participé vendredi à l'appel de la journée mondiale pour le climat, derrière l'association Youth for Climate. Ils se sont retrouvés devant le palais de justice de Chambéry, avant de défiler à travers la ville, plein de conviction et d'idées pour sauver la planète.

Les jeunes de Youth for Climate ont participé à une après-midi de grève pour l'écologie vendredi à Chambéry (Savoie), le Fridays for Future initié par la jeune écologiste activiste Greta Thunberg en 2019. Devant le palais de justice les lycéens ont sorti leurs banderoles pour dénoncer l'inaction climatique. Ils ont des cheveux verts et des pétales peints autour des yeux mais ils ont surtout des convictions : "hier et aujourd'hui, tous ensemble, nous appelons à une écologie féministe, anticapitaliste, décoloniale et autogestionnaire" déclare une jeune fille dans le mégaphone.

AUDIO : "On tient à notre futur, on tient à notre planète". Copier

Une des leaders du mouvement sur Chambéry, Violette, regrette que l'écologie ne soit pas davantage dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. "Le climat est le sujet le plus important du moment. C'est ce qu'il faudrait défendre en premier lieu plutôt que de parler de l'immigration par exemple. Il faut une convergence des luttes pour trouver un système qui fonctionne pour tout le monde. On sait que ce sont les personnes en grande précarité qui seront les plus touchées par les dérèglements climatiques, les périodes de grosses chaleurs ou de grand froid. Quand on est dans un logement insalubre par exemple, on en souffre beaucoup plus. C'est pour ça que c'est important de s'allier tous ensemble contre le système actuel". Les jeunes lycéens ont l'intention de se mobiliser à nouveau pour la défense du climat en Savoie.