Belledonne: 106 pylônes électriques seront supprimés dans cinq ans en haute montagne

Rendre un paysage de haute montagne à son état naturel : le rêve de tout randonneur !

Ce sera le résultat d'une projet lancé en 2018. Et les travaux préalables vont commencer fin 2023 par la construction d'un poste électrique. Il sera mis en service en 2026. Date à laquelle le démontage pourra commencer.

En 2028, ce sont 18 kilomètres de lignes électriques et 106 pylônes haute tension qui auront disparu en haute montagne. une ligne qui "pollue" la vision qu'ont les randonneurs qui montent au Pas de la Coche ou aux lacs du Vénétier par le Habert d'Aiguebelle et le Pont de la Bétha.

Au préalable, il faut construire un poste électrique, aux Iles dans l'Oisans, près de Rochetaillée, afin de récupérer le courant qui transite actuellement par ces 106 pylônes et l'injecter sur le réseau 400.000 volts. L'électricité rejoindra l'agglomération grenobloise par la vallée de la Romanche et Livet-et-Gavet.

A ce moment-là, en 2026, les entreprises spécialisées dont certaines de la vallée commenceront le démontage des 106 poteaux de 20 mètres de haut. Un sacré chantier. Et un retour à la nature, un siècle après la construction de la ligne.

Le pylône du Pas de la Coche disparaitra comme les autres © Radio France - Gerard Fourgeaud

Cette ligne avait été construite en 1929, elle ne sera jamais centenaire. RTE qui la gère reconnait qu'il aurait fallu des travaux très lourds pour la reconstruire au même endroit. Quand le projet avait été lancé, il prévoyait un démontage en 2024. Il a pris quatre ans de retard. Pour ce type de projet avec le respect de la législation et des enquêtes publiques c'est presque un retard normal.

Ce sera un chantier spectaculaire, en haute montagne qui incitera peut-être des curieux et des inspecteurs de chantier amateurs à se mettre à la randonnée et faire 400 mètres de dénivelé pour surveiller le chantier de la terrasse du refuge. du Habert d'Aiguebelle.