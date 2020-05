Belleville-sur-Loire : un collectif contre le projet de piscine nucléaire

Les piscines de la Hague seront saturées vers 2030 et il faut donc trouver une alternative... qui pourrait être en Berry. 10.000 tonnes de déchets radio-actifs pourraient être entreposées dans cette nouvelle piscine centralisée durant une centaine d'années. Ce projet de piscine nucléaire à Belleville avait fuité il y a deux ans... et depuis, pas de nouvelles EDF n'a jamais infirmé ou confirmé et on ne sait pas si d'autres sites sont à l'étude... Verdict en fin d'année puisque EDF doit déposer sa demande d'autorisation avant le 31 décembre. Les opposants préfèrent donc prendre les devants : " C'est à la fois une question de rapport de force et d'anticipation explique Catherine Fumé, coordinatrice du collectif. On ne sait pas si ce projet se fera à Belleville, mais si on attend l'enquête publique, on se dit que beaucoup de gens n'auront pas eu le temps de réfléchir à la question. On veut donc informer la population et les élus."

La centrale Belleville sur Loire dispose des emrprises foncières nécessaires pour accueillir de nouvelels installations © Radio France - Michel Benoit

Cette piscine abritera notamment du Mox, mélange de plutonium et d'uranium. Un déchet assez instable selon les anti-nucléaires qu'il faut absolument refroidir après retraitement car il reste très chaud et on ne peut donc pas l'entreposer tout de suite à Bure. Un stockage pour 100 ans sous eau. : " _Comment peut-on garantir qu'il n'y aura pas d'événement climatique extrême, s'interroge Catherine Fumé, qu'il n'y aura pas de troubles géo-politiques sur une période aussi longue et vous savez bien que ces équipements peuvent être des cibles. Et puis, EDF aura t-il les reins suffisamment solides pour assurer la sécurité de cette installation sur 100 ans. 100 ans, c'est beaucoup et ce n'est pas sans provoquer des inquiétudes majeures." _A moins que la technique évolue et qu'on arrive à mettre au point des générateurs de quatrième génération dans lesquels ce MOX pourra servir à nouveau de combustible.

La station de commandes de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire © Radio France - Michel Benoit

La Coordination « Piscine Nucléaire Stop » (par ordre alphabétique) : ADENY (Association de Défense de l'Environnement et de la Nature dans l'Yonne) Anti Décharge Nucléaire-Belleville (collectif de la Nièvre) ATTAC 18, ATTAC 45, ATTAC 58, ATTAC 89 AVEC (Association de Veille Environnementale du Cher) Avenir Citoyen 45 (association du Giennois-Loiret) Collectif d'Alarme Nucléaire Orléanais C3V (Comité des 3 vallées- Maison citoyenne)-Yonne Comité Centrales (Collectif du bassin versant de la Loire) Lucytoyens (Association pour la défense de l'environnement) -Yonne Radieux du Gâtinais (collectif du Loiret) SDN Berry-Giennois-Puisaye (asso pour la sortie du nucléaire Cher-Loiret-Nièvre-Yonne) Vivre Notre Loire (association de défense de l’environnement du Cher)