Belleville-sur-Loire : l'équipe d'inspecteurs internationaux a rendu son rapport sur la centrale nucléaire

Fuming Jiang, chef d’équipe de la mission et chef de la Section de la sûreté d’exploitation de l’AIEA

La mission (OSART) était d'évaluer la sûreté de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, son fonctionnement et la mise en œuvre des procédures par rapport aux préconisations internationales. Ce genre d'inspection a lieu à la demande du gouvernement français. Généralement, elle concerne une centrale chaque année.

Sur le site du Cher, l'évaluation est globalement positive mais les experts relèvent des marges de progression. Ils ont relevé cinq bonnes pratiques, comme par exemple, ce plastron imaginé à Belleville sur un pupitre de la salle de commande : il permet aux techniciens de mieux visualiser le positionnement des barres de combustible qui commandent la puissance du réacteur.

Cela pourrait faire école. Les inspecteurs notent douze bonnes performances mais aussi des marges de progression, "en ce qui concerne les pistes d'amélioration par exemple en salle de commande. Lors des activités de conduite, l'équipe a constaté que le pre job briefing n'est pas systématiquement réalisé" indique Fuming Jiang, chef de la mission, et chef de la Section de la sûreté d’exploitation de l’AIEA. "Or ceci est vraiment très important en matière de sûreté nucléaire. Chacun doit savoir ce qu'on attend de lui et les techniques qu'il devra mettre en œuvre de manière très précise."

Fuming Jiang, chef de la mission OSART, José de Carvalho, directeur de la Centrale et Arthur Neveu, chef de la division de l'ASN d'Orléans © Radio France - Michel Benoit

Des installations en bon état

Une recommandation qu'a bien enregistrée José de Carvalho, directeur de la centrale de Belleville-sur-Loire, "effectivement, les pre job briefing sont importants pour mettre les intervenants dans les meilleures dispositions avant d'opérer. Se mémoriser l'intervention, se préparer au risque, se préparer aux parades. Et donc effectivement, là-dessus nous avons à progresser aussi bien en interne qu'auprès des intervenants extérieurs." Globalement, les experts notent un bon état des installations et une implication des équipes en terme de sûreté.

La maquette de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire. © Radio France - Michel Benoit

Cette inspection n'a cependant pas valeur de contrainte comme celle que peut mener l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). "Contrairement à nous qui sommes des inspecteurs professionnels" précise Arthur Neveu, directeur de l'ASN à Orléans. "Nous avons prêté serment face au tribunal, ce qui nous confère un pouvoir de police si nécessaire dans les centrales nucléaires. Ici, c'est différent puisque ce sont des gens d'autres centrales partout dans le monde qui viennent. C'est donc plus une revue par des pairs qu'une inspection comme nous on l'entend."

Les experts de l'AIEA reviendront dans deux ans pour voir l'application de leurs préconisations. Le rapport complet sera rendu public dans trois mois, une fois que la centrale de Belleville sur Loire aura éventuellement formulé ses observations sur les remarques émises.