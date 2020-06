Belleville-sur-Loire : le projet de piscine à déchets nucléaires fait plouf

En début de semaine, un collectif d'opposants avait à nouveau alerté Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique mais le combat contre cette piscine de déchets nucléaire aura duré deux ans. En février 2018, le conseil régional avait voté à l'unanimité un voeu pour s'opposer à ce projet. Son président François Bonneau a été le premier à être informé de son abandon, lundi soir : " Une telle piscine de déchets nucléaire portait directement atteinte à l'image du territoire. Nous sommes à proximité de quelques uns des plus beaux sites régionaux : le pic de Sancerre et bien sûr le Loire. Il est indispensable de ne pas aller à l'encontre des dynamiques territoriales. Ici, elles sont viticoles et touristiques. J'avais également fait valoir auprès du premier ministre, des ministres et des responsables de la filière nucléaire que nous avions déjà quatre centrales nucléaires dans la région, ajouter un centre de stockage de déchets radioactifs n'était pas acceptable."

La centrale nucléaire de Belleville sur Loire (Cher) © Radio France - Michel Benoit

En début d'année, 15 associations d'opposants s'étaient organisées en coordination pour mener le combat. Parmi elles, Sortir du Nucléaire Berry Puisaye Giennois dont Françoise Pouzet est la présidente : " J'ai petit-déjeuné avec la fermeture de Fessenheim, et on m'annonce quelques heures plus tard la fin du projet de piscine à Belleville, c'est une excellente journée. Je crois qu'on avait mis la gomme pour nous opposer à cette idée en créant cette coordination. Si cette piscine est malheureusement indispensable parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos déchets nucléaires, effectivement, il est préférable qu'elle se situe à La Hague. C'est un site dédié depuis quarante ans aux déchets. C'est déjà très pollué là-bas et avec une forte mobilisation syndicale des gens qui y travaillent. On ne pourra plus l'appeler piscine centralisée puisqu'elle sera complètement à l'ouest, mais c'est certainement beaucoup plus raisonnable."