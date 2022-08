Béluga dans la Seine : des vitamines pour lui ouvrir l'appétit

La Préfecture de l'Eure a tenu une conférence de presse ce samedi 6 août au sujet du béluga repéré dans la Seine. Ce dernier se trouve toujours à environ 70 km de Paris, piégé entre l'écluse de Poses et celle de Notre-Dame-de-la-Garenne. Il a refusé la nourriture proposée depuis hier vendredi, des vitamines vont lui être administrées.

Des vitamines pour retrouver l'appétit

Plusieurs tentatives ont eu lieu ce vendredi 5 août et jusque tard dans la nuit pour alimenter le béluga dans la Seine. L'ONG Sea Sheperd a tenté de lui donner des harengs et de la truite arc-en-ciel mais l'animal a refusé la nourriture. L'animal est par ailleurs très maigre "C'est un individu assez décharné et qui semble avoir des difficultés d'alimentation", a déclaré Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. "Il n’a pas été très intéressé par les harengs morts qui lui ont été donnés hier soir et ce matin. On lui a fait livrer des truites arc-en-ciel vivantes, puisqu’un animal sauvage mange des animaux vivants. En réalité, ça ne l'a pas beaucoup plus intéressé" a-t-elle détaillé ce samedi en fin de journée chez nos confrères de France Info.

Des vitamines vont être administrées au béluga pour qu'il retrouve de l'appétit. Elles seront administrées "par un vétérinaire avec les moyens habituels, le fléchage" a précisé la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. Des analyses sont par ailleurs attendues alors que des tâches sont apparues sur le corps de l'animal.

L'hypothèse d'extraire l'animal du bassin repoussée

Pour l'heure, le béluga est toujours dans l'une des écluses du barrage de la Garenne, c'est un bassin de 125 mètres sur 24 mètres. Selon la Préfecture de l'Eure, l'animal fait des allers-retours "tranquillement".

Plusieurs hypothèses sont sur la table pour éviter que le cétacé ne périsse parmi lesquelles la réouverture de "l'écluse vers la mer, à 160 kilomètres pour qu'il puisse reprendre son chemin". L'autre possibilité est de conserver le béluga dans le bassin "pour qu'il puisse reprendre de l'appétit".

En revanche, la préfecture de l'Eure a repoussé l'hypothèse d'extraire l'animal du bassin où il se trouve pour le transporter jusqu'à la mer. Selon Mme Dorliat-Pouzet de la préfecture, les spécialistes ne sont pas certains que "le béluga soit suffisamment costaud pour supporter cette manipulation".

Elle a ajouté que toute décision sera prise dans l'intérêt du cétacé.

