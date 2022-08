Béluga dans la Seine : le mieux est de "le laisser vivre sa vie d'animal sauvage"

Plusieurs embarcations ont sillonné la quarantaine de kilomètres de Seine qui séparent les écluses de Poses et Saint-Pierre-la-Garenne (Eure) ce vendredi toute la journée pour repéré le béluga piégé dans ce secteur.

Sur les bateaux se trouvaient des gendarmes de brigade fluviale, des pompiers de l'Eure, des experts du GECC (Groupement d'experts de cétacés du Cotentin), des membres de l'OFB (office français de la biodiversité) et des membres de l'ONG Sea Shepherd, organisation internationale pour la protection des océans.

Ils ont pu repéré à plusieurs reprises l'animal, dans le secteur des Andelys mais il bouge beaucoup, prend peur quand les bateaux l'approchent et nage rapidement. Ce qui fait dire aux experts qu'il est, certes amaigri mais, encore vif et tonique, un point positif qui leur a fait prendre la décision de "le laisser vivre sa vie d'animal sauvage" explique Isabelle Dorliat-Pouzet, la secrétaire générale de la Préfecture de l'Eure.

Pas de tentative de sauvetage pour le moment

"C'est dans l'intérêt et le bien-être de l'animal sur les conseils des spécialistes" que cette décision a été prise poursuit la sous-préfète car les "risques pour l'animal seraient beaucoup plus importants" si une tentative de sauvetage en le sortant de l'eau par exemple était tentée. Cette hypothèse "n'est pas écartée mais pas privilégiée" à ce stade précise Isabelle Dorliat-Pouzet.

Le béluga est coincé entre l'écluse de Poses et celle de Saint-Pierre-la-Garenne près de Gaillon dans l'Eure © Radio France - Bénédicte Robin

Tentative de le nourrir

Malgré tout, l'animal n'est pas dans son habitat naturel, il n'a pas de quoi se nourrir. L'ONG Sea Sheperd veut donc tenter de lui donner à manger, en lui apportant des harengs. Mais il n'est pas certain que ces opérations réussissent car le béluga se nourrit de poissons vivants et pour le moment il ne lui sera proposé que des poissons morts. Hier, vendredi, l'animal a refusé la nourriture proposée par l'ONG.

Ce samedi matin, Sea Sheperd indique que l'animal refuse toujours de s'alimenter.

Des précédents heureux

Les espoirs des spécialistes et des services de l'Etat se fondent sur de précédents événements similaires dont le dernier en date, en 2018, d'un béluga qui s'était égaré dans la Tamise en Angleterre. "Il était resté trois mois dans la Tamise et était reparti" souligne Sophie Poncet, chargée de mission mammifères marins à l'OFB, délégation de façade Manche-Mer du Nord.

Toutefois, le béluga ici dans la Seine fait face à un obstacle important. Il devra repasser en sens inverse l'écluse de Poses qu'il a réussi à franchir, sans que l'on sache comment. "S'il l'a fait, il pourra le refaire" veut croire de son côté Isabelle Dorliat-Pouzet.

En attendant, deux bateaux, pas plus, resteront au plus près du cétacé au quotidien, celui de Sea Shepherd et celui de l'OFB. Des points quotidiens sont prévus pour suivre la situation et décider de la suite des opérations.