Béluga dans la Seine : une opération de sauvetage débute à 20h

Cela fait une semaine qu'il a été repéré dans la Seine. Une opération va débuter à 20h pour récupérer le béluga égaré dans le fleuve et le ramener dans la mer, a annoncé mardi la préfecture de l'Eure.

Le cétacé de quatre mètres doit être récupéré dans l'eau, transporté par la route dans un lieu encore non précisé. Il sera ensuite plongé dans un sas à eau de mer pendant quelques jours pour être soigné, avant d'être ramené au large pour y être relâché. On en saura davantage sur l'opération d'ici la fin de l'après midi. La sous-préfète d'Eveux tient une conférence de presse à 17h30.

"Aujourd'hui est un grand jour pour ce béluga et pour toutes les personnes impliquées dans son sauvetage", a indiqué Sea Shepherd sur son site internet. "Il sera sorti de l'eau et acheminé vers un bassin d'eau salée où il sera placé sous surveillance et bénéficiera de soins, en espérant que son mal soit curable. Il sera ensuite relâché en mer, avec on l'espère, les meilleures chances de survie", a ajouté l'ONG de défense des océans.

Opération délicate mais faisable

C'est une opération hors du commun selon Isabelle Brasseur, membre de l'équipe du Marineland d'Antibes dans les Alpes-Maritimes arrivée lundi soir sur place. Il faut dire que les berges de la Seine ne sont pas accessibles aux véhicules à l'endroit où se trouve le béluga. L'animal est retenu dans une écluse à Saint-Pierre-La-Garenne.

Le béluga semble en assez bonne santé mais il peut y avoir des surprises. C'est la raison pour laquelle durant l'extraction de l'animal, le vétérinaire procédera à plusieurs examens pour ne pas perdre de temps : un examen visuel, une prise de sang ou encore un échantillon respiratoire.

L'opération est délicate étant donné la taille du béluga (quatre mètres environ) et son poids (800 kg) mais faisable, selon Isabelle Brasseur, membre de l'équipe du Marineland d'Antibes, qui a déjà dans le passé assuré l'extraction et le transport d'animaux plus imposants, comme un orque né à Antibes et transporté vers les Etats-Unis.