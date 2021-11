Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité au festival photo de Montier-en-Der

Le festival photo Montier qui rassemble chaque année les amoureux de la photographie animalière et de nature a été inauguré ce jeudi 17 novembre par Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Plus de 44 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche à Montier-en-Der.

Plus de deux cents exposants, des photos animalières et de nature installées sur quinze sites d'expositions à Montier-en-Der, Ceffonds, Droyes, Saint-Dizier, Giffaumont-Champaubert ou encore Vitry-le-François, le 24ème festival photo Montier a été inauguré ce jeudi par la secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité, Bérangère Abba. Une habituée du festival, "j'y viens depuis longtemps avec mes enfants" a dit la secrétaire d'Etat au micro France Bleu.

44 000 visiteurs sont attendus sur les quatre jours du festival.

Un festival qui fait la part belle à la nature, à la biodiversité et qui a trouvé son public depuis toutes ces années. 44 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. La biodiversité, un enjeu majeur et qui est l'affaire de tous a précisé Bérangère Abba. "Il faut que chaque commune, chaque collectivité puisse à sa façon s'engager dans un processus d'amélioration de la connaissance de la nature." Pour cela, il y a, par exemple, un outil, le guide ABC, atlas de la biodiversité communale. 650 atlas ont été recensés en France depuis 2010. Des ABC pour protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes.