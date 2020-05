Berry : l'ONF appelle à la prudence pour vos balades en forêt après deux mois de confinement

Depuis que le déconfinement progressif a démarré, vous avez désormais le droit de vous déplacer dans un rayon de 100 km. Avec les beau jours qui reviennent, vous avez peut-être prévu d'aller vous balader dans les bois. L'Office national des forêts (ONF) appelle à la prudence, car les animaux sauvages n'ont pas vu d'humains depuis près de deux mois, en raison du confinement contre l'épidémie de coronavirus.

"Les espèces sauvages ont été habituées à un silence pendant pratiquement deux mois. Donc ils ont pris un peu de liberté, ils sont allés sur des sites où ils n'allaient pas trop autrefois", explique Franck Jarry, responsable territorial de l’unité Sud-Berry pour l’ONF. "Imaginez, vous êtes sur une ile déserte pendant deux mois, et d’un coup il y a un bateau plein de touristes qui arrive, vous êtes un peu déconcerté".

Quelques règles de bonne conduite

"Avec le déconfinement et l'afflux de personnes qui vont revenir en forêt, les animaux vont se retrouver avec des humains à côtoyer, et ils ne sont plus trop habitués", poursuit-il, ajoutant qu'on est en plein dans la saison des naissances.

Franck Jarry rappelle donc quelques règles de prudence pour les promeneurs. "Déjà, il faut limiter le nombre de personnes, 10 maximum par groupe. Et pour les personnes qui se baladent avec des chiens, il faut surtout les maintenir en laisse pour éviter que le chien aille à droite, à gauche, et suive un jeune chevreuil ou une laie, ce qui pourrait causer des dégâts sur les naissances", explique-t-il.