Besançon : 150 personnes mobilisées pour défendre l'arrêté anti-pesticides du maire de Nans-sous-Sainte Anne

Besançon, France

Environ 150 personnes se sont mobilisées ce jeudi devant le tribunal administratif de Besançon. Une mobilisation pour soutenir le maire de Nans-sous-Saine Anne, Emmanuel Cretin. En octobre dernier, l'élu a décidé de prendre un arrêté anti-pesticides, voté en conseil municipal. Le préfet du Doubs a saisi les juges administratifs. C'est le cinquième maire dans le Doubs après les maires de Boussières, Audincourt, Devecey et Mandeure à prendre un tel arrêté anti-pesticides. A chaque fois, le tribunal administratif de Besançon a dit non et a suspendu les mesures des maires.

"C'est un peu David contre Goliath"

Pendant plus d'une heure, le maire a plaidé devant le juge administratif, sans avocat. "C'est un peu le combat de David contre Goliath, du petit maire contre l'Etat." Pour Emmanuel Cretin, l'Etat doit prendre des mesures pour lutter contre les pesticides. "J'ai essayé de montrer que l'Etat était défaillant, et il y a danger imminent, et des circonstances locales qui m'autorisent à prendre un arrêté."

Le maire espère que le juge administratif va reconnaître que le maire a la compétence légale pour prendre un tel arrêté. Un débat ravivé par la décision vendredi dernier du tribunal de Cergy qui a estimé que l'Etat ne protégeait pas assez les habitants exposés à des pesticides. Le tribunal administratif doit rendre sa décision dans les jours à venir.

L'audience a duré plus d'une heure © Radio France - Marianne Naquet