Besançon demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2020

L'été 2020, comme les années précédentes, Besançon a connu plusieurs semaines de sécheresse et de températures élevées. Conséquence : beaucoup de propriétaires ont constaté des fissures dans leurs maisons. La Ville a déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Après la sécheresse qui a duré plusieurs semaines, et les températures élevées de 2020 (comme en 2019) un certain nombre de propriétaires ont constaté des fissures sur leurs maisons et biens immobiliers, vraisemblablement dues à la sécheresse des sols.

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

La Ville de Besançon a donc déposé, auprès de la Préfecture du Doubs, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de l’année civile 2020.

"La Préfecture va maintenant instruire le dossier, indique la Ville dans un communiqué, et le transmettre à une commission interministérielle, qui reconnaîtra ou non, l’état de catastrophe naturelle". La décision sera publiée "par le biais d’un arrêté interministériel" au Journal Officiel.

Signalez vos dégâts auprès de votre assureur

Les propriétaires "touchés par ces désordres" doivent signaler les dégâts auprès de leur assureur. "Lorsque l’Etat rendra sa décision, précise encore la municipalité, la Ville de Besançon relaiera l’information par communiqué de presse et pourra informer directement les bisontins concernés qui le souhaitent".

Vous pouvez transmettre vos coordonnées aux services de la commune par mail. OU par courrier : Mairie de Besançon - Bureau des Assurances - 2, rue Mégevand. 25034 Besançon Cedex