Besançon : le ramassage des feuilles mortes se poursuit jusqu’à la mi-décembre

A Besançon, les agents du service voirie-propreté et de biodiversité-espaces verts sont mobilisés jusqu'à la mi-décembre pour ramasser près de 535 tonnes de feuilles. "450 kilomètres sont parcourus et déblayés" précise la municipalité dans un communiqué.

Des feuilles mortes recyclées

Les feuilles récoltées sur les trottoirs, les routes et les parkings sont acheminées chez Doubs recyclage à Devecey, dans le Grand Besançon. La partie résiduelle est transférée et intégrée au processus de compostage de la collectivité. "Dans les parcs et squares, la gestion des feuilles mortes répond à des enjeux écologiques, ajoute la Ville. Les tas de feuilles laissés au sol ou sous les arbres par les jardiniers favorisent leur dégradation biologique ainsi que l’activité organique des sols".

La Ville, comme le propriétaire a sa part

"Ces tapis de feuilles permettent également de lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols", précise encore la municipalité. Les branchages, eux, sont regroupés "pour créer des zones favorables à l’hivernage de la microfaune (rongeurs, hérissons, insectes)."

Attention néanmoins, ce sont les propriétaires ou les locataires qui doivent ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et dans les caniveaux devant leur maison ou immeuble.