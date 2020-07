Besançon : plusieurs centaines de kilos de déchets repêchés dans le Doubs

Ils étaient une vingtaine de volontaires, ce samedi, à descendre en kayak, en paddle ou en bateau sur le Doubs, pour collecter des déchets. Un plongeur a aussi participé à l'opération. "On a ramené énormément de choses", raconte Julie, étudiante en Staps qui participait à l'opération en paddle.

Des vélos, des barrières de chantier, des masques chirurgicaux...

Au terme de l'opération, entre 9h et 12h30, le butin est colossal : "Pas mal de métaux lourds, de déchets, de bouteilles... Beaucoup de masques aussi. Je me doutais qu'on trouverait des choses, mais pas autant. Ça dégoûte, je me demande comment on peut jeter des choses comme ça", déplore la jeune femme.

"On a retrouvé au moins 15 vélos, plein de barrières de chantier, du lest utilisé pour lester les panneaux de chantier...", liste Andrei Frusinoiu, coach sportif. "De la ferraille, un caddie de courses... Il y avait même un poteau électrique de sept mètres de long, des choses trop lourdes pour qu'on puisse les remonter à la main." Le tout, en seulement 1,5 kilomètres de remontée du Doubs.

Plusieurs barrières de chantier ont été sorties de l'eau © Radio France - Lisa Guyenne

Un des vélos repêchés dans le Doubs © Radio France - Lisa Guyenne

Jetés dans le Doubs après des soirées arrosées ou des vols

Stéphanie, Francine et Carole, trois pratiquantes de dragon-boat, ont trouvé de nombreux déchets aux abords des ponts : "Les gens les jettent depuis le pont, ça peut être à la suite de soirées arrosées ou de vols... On a retrouvé des sacs à dos par exemple, un avec des vêtements et des chaussures, sans doute suite à un vol. Pareil pour les vélos, et il y a de toutes les tailles : enfant, adulte."

Autant de déchets potentiellement polluants qui peuvent nuire à l'écosystème aquatique. "Je trouve ça bien dommage que les gens n'aient pas plus de respect pour notre beau Doubs", regrette Carole. "On ne demande pas la Lune, c'est simplement le B.A-BA de nettoyer, être citoyen", appuie Francine. "Ce n'est pas compliqué de faire l'effort de trouver une poubelle", ajoute Stéphanie. "Mais il faut une vraie volonté. On espère qu'avec la nouvelle municipalité, il y ait un message fort qui soit envoyé."