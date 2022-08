Besné : après l'incendie, les habitants constatent les dégâts

Après l'incendie qui a ravagé 150 hectares dans la nuit de mardi à mercredi à Besné, en Loire-Atlantique, la commune est toujours sous le choc. Il n'y a pas de victimes à déplorer, mais plusieurs granges et garages sont détruits. Et les habitants sont encore sous le choc.

Ce mercredi, la commune de Besné s'est réveillée bouleversée. La veille, 150 hectares de végétation sont partis en fumée. Le feu est parti d'un champ mardi en milieu d'après-midi et s'est propagé rapidement, jusqu'à certains hameaux, obligeant une soixantaine d'habitants à être évacués.

Heureusement, il n'y a pas de victime à déplorer. Mais l'incendie reste au cœur des conversations. Au lieu-dit le Gros Chêne, ce mercredi matin, les habitants ont ressenti le besoin de se rassembler. Les maisons sont intactes mais les champs juste à côté sont encore fumants.

Penser à la suite

Sylvie a passé la nuit chez ses beaux parents, avec ses deux filles. Elle constate les dégâts. Son garage a brûlé, son jardin aussi. Un olivier résiste, tout seul au milieu de la pelouse calcinée. La mère de famille est sous le choc. "Je sais, ce n'est que du matériel. Mais c'est dur", confie-t-elle les larmes aux yeux. Il faut avancer malgré tout, Sylvie pense déjà à la suite : "J'ai appelé l'assurance et ouvert mon dossier sinistre. Un expert va être mandaté."

"Il va falloir se retrousser les manches"

À quelques mètres, la maison de Guillaume et Marina n'a pas été touchée ."Mes gouttières ont fondu, mais c'est tout", montre le trentenaire. Il n'y a donc pas de de dégâts majeurs et pourtant l'incendie laisse des traces : "Il y a de la suie et des cendres partout. Il va falloir se retrousser les manches". Les voisins comptent bien se serrer les coudes pour tout nettoyer dans les prochains jours.