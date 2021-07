Bessé-sur-Braye : Une nouvelle voie verte de 33km en construction

Initié par le département dans le cadre du projet "Sarthe à Vélo" une voie verte de 33 km va être créée entre Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir pour favoriser le tourisme à vélo et la mobilité du quotidien. Une voie verte qui suit le chemin d'une ancienne voie ferrée inutilisée depuis trente ans.

Remplacer une vieille voie ferrée de 33km par une voie verte réservée aux cyclistes et aux piétons, c'est le défi que compte relever le Conseil Départemental de la Sarthe. Dans le cadre du projet Sarthe à Vélo, le département va réaménager 85km de voies ferrées déclassées par la SNCF dans toute la Sarthe, dont 33km entre Bessé-sur-Braye et Montval-sur-Loir. Ce premier tronçon devrait être accessible au public en juin 2022 mais avant ça des travaux d'envergures s'imposent.

33.000 tonnes d'aciers à extraire

Cette nouvelle voie verte qui remplace une voie de chemin de fer inutilisée depuis 30 ans, va passer par plusieurs communes dont Pont-de-Braye, Ruillé-sur-Loire et l'Homme. 2,5 km traverseront même le Loir-et-Cher. La reprise de cette première portion de chemin de fer entre Montval-sur-Loir et Bessé-sur-Braye permet notamment au département de se simplifier la tâche pour l'aménagement de cette nouvelle voie verte, avec un itinéraire déjà tracé et un espace déjà sécurisé par des haies. Des travaux ont déjà commencé depuis le mois d'avril pour démanteler les 54.000 traverses de cette voie ferrée (ce qui équivaut à 33 000 tonnes d'aciers) qui seront remplacées par un revêtement en sable compacté ainsi que de nombreuses plantations tout au long de la voie.

Cette nouvelle voie verte va prendre la place d'une vieille voie ferrée déclassées par la SNCF. © Radio France - Jean Rinaud

Apporter une solution pour ne plus utiliser les véhicules motorisés

À terme l'objectif est d'en faire un parcours alternatif pour les touristes mais aussi pour les riverains de l'est et du sud de la Sarthe qui ne souhaitent plus emprunter leur voiture.

"On veut donner la possibilité à tous ceux qui habiteront au bord de la voie de ne plus prendre leur véhicule à moteur mais utiliser cette voie verte à pied ou à vélo pour rejoindre les bourgs des différentes communes, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire ces courses. C'est vraiment donner le choix d'une mobilité alternative aux habitants des communes rurales", explique Yann Dréan, responsable des aménagements pour le Département de la Sarthe.

Un projet dont le coût s'élève à 2,8 millions d'euros, financé en parti par le département (50%), la Région (25%), les fonds européens du FEDER et le département du Loir-et-Cher. Deux autres voies vertes sont aussi en projets pour les prochaines années avec deux nouveaux tronçons entre La Flèche et La Suze (29 km), et Saint-Rémy de Sillé et Ségrie (19 km).