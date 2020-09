Béziers crie au scandale face au refus de l'Etat de verser une aide après les inondations d'octobre 2019

Les intempéries du 23 octobre 2019 avaient fait des dégâts considérables à Villeneuve-lès-Béziers et Béziers. Des dégâts pour les particuliers mais aussi sur les voies communales et des bâtiments municipaux. Presque un an après, la sous-préfecture de l'Hérault leur a fait savoir que les deux communes ne toucheront pas d'aide de la part de l'Etat au titre de la dotation de solidarité. Un scandale selon Robert Ménard qui dénonce "le cynisme d'Elizabeth Borne", la ministre la transition écologique à l'époque "qui est venue en avion nous promettre qu'on serait aider et on apprend un an plus tard qu'on aurait pas un copec. Elle nous prend pour des ploucs à qui on peut raconter un truc et faire le contraire".

La sous-préfecture de l'Hérault explique que pour être versée la dotation de solidarité l'estimation des dégâts doit être inférieure à 1% du budget de la commune sinistrée. En d'autres termes, elle doit bénéficier aux communes qui n'ont pas les moyens de payer les travaux en cas de sinistre. Un mode de calcul que dénonce Robert Ménard qui n'hésite pas à évoquer un "mensonge de politiciens qui trouvent un moyen de se faire mousser sur le coup, face à la détresse des gens. C'est inadmissible".

La mairie de Béziers a évalué les dégâts sur les biens non assurables à 2,9 millions d'euros. Cela concerne essentiellement des voiries communales et un mur de soutènement qui s'était effondré. Il faut ajouter à cela les dégâts sur des habitations et des voitures. C'est la ville de Villeneuve-lès-Béziers qui a subi les plus gros dommages. La voie ferrée d'une ligne SNCF avait même dû être réparée sur plusieurs mois. 300 litres d'eau par mètre carré sont tombés en quelques heures à peine.

