Béziers, première ville touristique en France à proposer des vélos à hydrogène vert en libre service

Imaginez recharger votre vélo en seulement deux minutes et ensuite bénéficier d'une assistance mécanique sur environ 150 kilomètres ! C'est désormais possible grâce aux vélos alimentés par de l'hydrogène vert. Ces appareils hors de prix à l'achat, plus de 7.000 euros, peuvent cependant être loués. C'est le cas à Béziers. Dix vélos sont en libre service depuis le mois de juin et jusqu'au 15 septembre 2021.

Ces vélos en libre service ont une autonomie comprise entre 135 et 150 kilomètres en une seule charge, selon la topologie, le poids du cycliste et le type de conduite. Ils vous indiquent aussi avec précision, le nombre de kilomètres qu’il vous reste à faire. Ces vélos permettent par ailleurs d'atteindre sans trop d'effort les 25 km/h. Cette nouvelle technologie est plus efficace que les vélos électriques. Comptez 35 euros la journée, 20 euros la demi-journée et 10 euros les 2 heures.

"Le temps de charge pour un vélo électrique dépend de la capacité de la batterie et du chargeur et atteint au mieux une heure de charge."

Cette location à des touristes est une grande première en France précise Jean Muller, chargée du tourisme à l'agglomération de Béziers. Ces deux roues peuvent être empruntés à l'office de tourisme des Neuf Écluses de Fontseranes. Cet équipement a été imaginé et fabriqué par la société Pragma Industries, installée à Biarritz au Pays Basque.

Soutenir la production de piles à hydrogène à Béziers

Ces vélos en libre serviceà Béziers, ce n'est pas anodin rajoute Jean Muller. Béziers a voulu accompagner et soutenir le lancement de l'activité Genvia, dans l'usine Cameron de Béziers, qui va produire des piles à hydrogène très performantes.

Jean Muller, chargé du tourisme à l'agglomération de Béziers Copier

En mai dernier, Robert Ménard précisait que"l’hydrogène était l’avenir de Béziers": "La grande entreprise biterroise Cameron a décidé de se lancer dans la fabrication de piles à hydrogène. C’est des centaines d’emplois pour l’entreprise à moyen terme et peut-être plus d’un millier d’emplois pour les sous-traitants. J’ai voulu que cet hydrogène ne soit pas seulement réservé au monde de l’entreprise, mais que chacun touche du doigt à quel point cette révolution de l’hydrogène est peut-être la révolution qu’il ne faut pas manquer à Béziers''.