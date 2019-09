Biarritz candidate officielle pour le surf aux JO de 2024

Face aux candidatures de Lacanau (33), Hossegor (64), La Torche (29) et Tahiti, la Cité impériale met en avant les arguments environnementaux et financiers.

Biarritz argumente sur le "tout en un": vagues et infrastructures sont autour de la Grande plage.

Biarritz, France

Le dossier est bouclé et envoyé. Les candidats avaient jusqu'à lundi midi pour déposer les dossiers de candidature auprès du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques (COJO). La ville de Biarritz met en avant deux atouts. Tout d'abord, le tout en un: la Grande plage peut organiser les épreuves et l'accueil sur place, avec un aéroport à 4 km du bord de mer et un nombre de rotation important avec Paris qui accueillera les JO d'été en 2014.

Une candidature plus écolo et moins chère ?

Deuxième argument : aucune infrastructure n'est à construire. Ce qui en diminue et le coût et l'impact environnemental. En ces périodes de vague verte, l'argument peut porter. Surtout s'il s'agit d'organiser les épreuves à Tahiti, à quelques milliers de kilomètres de Paris...

Les meilleures vagues sont à Tahiti, mais pas forcément à Hossegor et Lacanau Copier

"Quand il y a des vagues à Lacanau, il y en a à Biarritz !" (Laurent Ortiz, adjoint au maire de Biarritz)

La Polynésie qui dispose certainement des meilleures vagues à cette saison reconnaît Laurent Ortiz, adjoint au maire de Biarritz en charge du dossier olympique. Les vagues sont plutôt en berne sur l'Atlantique en juillet. En revanche, concernant les autres candidats en métropole, Laurent Ortiz rappelle que "quand il y a des vagues à Lacanau, il y en a à Biarritz !". Il en veut pour preuve les relevés effectués ces dix dernières années, données qui étaient à fournir pour le dossier de candidature.

Des épreuves moins chères et plus écolo pour Biarritz, selon Laurent Ortiz Copier

Le COJO fera connaître sa préférence au deuxième trimestre de l'année prochaine. Probablement courant mai 2020. Juste avant le début des JO d'été au Japon où les épreuves de surf seront invitées pour la première fois.