Biarritz : ils transforment une ancienne décharge sauvage en jardin pédagogique

Renaturer un site, restaurer la biodiversité et initier les participants à la permaculture : c'était les trois objectifs du Rendez-vous écocitoyen organisé ce mercredi par la mairie de Biarritz. Chaque mois, pour sensibiliser les volontaires à la préservation des écosystèmes, elle met en place une action, sur un lieu spécifique. Cette fois, il s'agissait de remettre de la vie dans un ancien dépotoir du quartier de la Milady, désormais géré par l'association "Les jardins pédagogiques". Ici, pas question de faire pousser des tomates et des carottes pour amuser les enfants, mais recréer un terrain favorable au développement d'un écosystème et y initier tous ceux qui le souhaitent.

"C'est le terrain idéal", s'enthousiasme Julien Roulland, un des responsables de l'association des jardins pédagogiques. "On est derrière les plages de Biarritz, en plein soleil, on a un ruisseau, on a une parcelle de 3 000 mètres carrés en lisière de forêt. Le site est absolument génial pour ce genre de mission." Mais avant de pouvoir accueillir du public, il faut redonner vie au site. Le gros des ordures a déjà été débarrassé, mais la quinzaine de volontaires trouvent encore des déchets au milieu des bambous. "J'ai trouvé un beau morceau de pneu, qui devait être assez ancien", déplore Jacques, un volontaire. "Après, j'ai trouvé des capsules, différents produits que les gens ne prennent pas le temps de ramasser." Léa revient elle avec une grosse poche pleine de déchets entre les bras : "Je pense qu'ils ont plus que mon âge, donc plus de 18 ans. On est dans une région très jolie, très belle. Ça me fait très mal au cœur de voir ça."

Initier les participants à une technique utilisée en permaculture

Ce genre de réaction, Mathieu Kayser, adjoint à la mairie de Biarritz en charge de l'environnement, les constate à chaque événement éco-citoyen qu'il organise. "On a des réactions d'étonnement, de colère", dit-il. "Les gens prennent conscience et c'est exactement le propos de ce genre de rendez vous." Une fois les déchets mis de côté, l'objectif est de commencer à régénérer les sols. Pour ça, Julien Roulland demande aux volontaires de trouver des "ressources", par exemple un bois qui a été attaqué par les champignons, qui est déjà en état de décomposition. Il finira dans une butte permacole, une des principales techniques de l'agroécologie.

C'est avec ce bois en décomposition regroupé dans une butte permacole que la vie va pouvoir reprendre ses droits dans cet ancien dépotoir © Radio France - Emmanuel Grabey

"La première chose, c'est d'essayer de réactiver la vie dans les sols, donc ça passe par les bactéries ou par les champignons entre autres", explique-t-il. "Ensuite, il faut organiser entre le carbone, l'azote, etc. C'est des techniques que tout le monde peut appliquer, même dans un pot sur son balcon ! On fait en sorte de souffler un peu sur le début de la vie pour l'inviter à nouveau à reprendre son organisation naturelle." Mais il reste encore pas mal de travail, l'association cherche en permanence des volontaires pour l'aider à remettre de la vie dans toute la parcelle. Quant aux Rendez-vous écocitoyen de la mairie de Biarritz, le prochain est prévu le 19 mars prochain autour des Halles. Ce sera un samedi matin, pour sensibiliser les volontaires à la pollution générée par les mégots jetés au sol dans ce quartier très fréquenté les vendredis soirs.