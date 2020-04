Biarritz : les images d'un dépotage sur la côte des basques surprennent

Les images ont pu surprendre les passants qui faisaient leur jogging ou qui promenaient leur chien cet après midi sur la côte des basques à Biarritz.

Des camions en train de décharger de la matière noire et odorante au pied de la falaise de la côte des basques. Selon la mairie, il s'agit en fait d'une opération annuelle de dépotage. Chaque année, la mairie cure deux des trois bassins du port des pêcheurs, elle retire du sable en suspension.

Les deux camions ont retiré des sables en suspension au port des pêcheurs avant de les déposer au pied de la côte des basques © Radio France - Paul Nicolaï

Et plutôt que de le jeter en décharge, ce qui représente un coût non négligeable, la commune, en accord avec la police de l'eau choisit un endroit où déposer ces sables. Cette année, il a été donc choisi de "le mettre à la côte des basques pour renforcer le pied de falaise". La mairie assure que les sables ont été analysés, et qu'ils ne représentent aucun risque.

"C'est de l'enfumage" pour Laurent Thilleule ingénieur écologue et membre du conseil d'administration du Collectif des Associations de Défense de l'Environnement du Pays-Basque et du sud des Landes

"C'est de l'enfumage que de dire que des sédiments fins vont permettre d'empêcher l'érosion", corrige Laurent Thilleule. Il ajoute que "il y aura forcément un impact à déposer ces sédiments dans la nature, il y en a toujours un".