Biarritz : Noëlla va quitter l'Aquarium dans quelques jours

Biarritz, France

"Ça fait toujours un petit pincement au cœur." Les mots d'Olivier Briard, responsable des soigneurs de l'Aquarium de Biarritz, qui va dire au revoir dans les prochains jours à "l'un de ses bébés".

Cette femelle phoque, née à l'Aquarium le 25 décembre 2009, de Charlie et Okéra doit déménager le 8 novembre au Parque de la Magdalena à Santander, en Espagne. La raison : elle est arrivée à maturité sexuelle. "Noëlla ne peut plus rester dans le même bassin que son père. Ils sont tous les deux dans le même bassin, et on aurait un problème avec la consanguinité que cela pourrait engendrer."

Pour ces mêmes raisons, l’Aquarium a déjà dû se séparer de Naïa, premier bébé phoque né à Biarritz en 2005. Elle avait alors rejoint Océanopolis à Brest. "Toujours un petit pincement au cœur, parce qu'on les voit naître. Noëlla c'était le jour de Nöel, toute l'équipe était à l'Aquarium [...] On l'a vu grandir, se développer. C'est aussi d'une certaine manière l'aboutissement, la récompense du travail de toute une équipe."

Pour préparer le transfert, quatre personnes, dont deux soigneurs, se sont rendus au parc municipal de Santander pour inspecter les installations et rencontrer l’équipe chargée des repas et des soins aux animaux. "Il y a déjà cinq phoques dans ce grand bassin de 800 m². Il est très spacieux et a une vue sur l’océan magnifique. Elle va y être bien, et va pouvoir faire de grandes longueurs."

Une fois que Noëlla sera installée en Cantabrie, les soigneurs de l’aquarium collaboreront avec ceux de Santander pour que son intégration dans sa nouvelle famille se passe au mieux. L'un d'eux restera d'ailleurs au Parque de la Magdalena pendant 24 heures pour voir comment s'adapte l'animal dans son nouvel environnement.

