Bidarray : une association créée pour protéger le Baztan et limiter la surfréquentation

Le Baztan victime de son succès. La rivière qui traverse le village de Bidarray attire chaque été de plus en plus de personnes. "Jusqu'à 500 voitures passées en un weekend l'été dernier" se souvient le maire Jean-Michel Anchordoquy. Pour tenter de limiter la surpopulation le long de la rivière et les conséquences sur la biodiversité dans l'eau, les riverains du Baztan ont monté une association.

Cette association entend faire de la pédagogie. Notamment auprès des tous les visiteurs qui passent par le bord du Baztan l'été. C'est l'une des problématiques du secteur : la surfréquentation du site, la mairie, s'inquiète pour la sécurité qui fait défaut sur ce secteur. "Parmi les problématiques, c'est d'avoir essayer de réguler la circulation sur cette route qui est étroite, dangereuse", explique le maire Jean-Michel Anchordoquy.

"Quand il y a trop trop de voitures, ça devient vraiment très compliqué et très dangereux, poursuit-il. Au bout de cette route, il y a deux fermes et des fois, c'est arrivé que les propriétaires de ces fermes ne puissent pas sortir de chez eux ou en tout cas, mettent beaucoup de temps. Le facteur l'été dernier mettait jusqu'à 1 h 40 pour faire le tour et desservir une ferme, alors que normalement, c'est fait en 10 minutes."

Jean-Michel Anchordoquy, le maire de Bidarray, et Pantxo Antxordoki, co-président de l'association des riverains du Baztan veulent tout faire pour protéger leur rivière © Radio France - Anthony Michel

"Ici on a un trésor qui s'appelle le Baztan"

De son côté l'association y voit surtout un aspect écologique. "Ici, on a un trésor qui s'appelle le Baztan" sourit Pantxo Antxordoki, co-président de l'association. "C'est un écosystème très, très particulier dans le bassin versant de Baztan. Il n'y a aucune maison, donc il n'y a pas de déversement de polluants. Il n'y a jamais eu de pollution dans le bassin et moi, depuis plus de 50 ans que je le pratique, l'indice biotique a toujours été de 10. Il existe un type de macroinvertébrés qu'on appelle les plécoptères. Quand on trouve des plécoptères l'eau, la qualité de l'eau est parfaite. Et autrefois, quand on pêchait la truite, on trouvait des plécoptères partout. Actuellement, les plécoptères, on en trouve dans certains endroits, mais par exemple, ici, dans ce trou là, on n'en trouve plus. Et ici il y a beaucoup de gens qui s'y baignent." déplore le professeur de biologie et co-président.

L'association des riverains du Baztan veulent protéger la biodiversité de leur fleuve © Radio France - Anthony Michel

En effet, pour Pantxo Antxordoki, "quand les gens se baignent, ils bougent les cailloux, il faut savoir que sous les cailloux, il y a ces macroinvertébrés, on les dérange, on dérange tout l'écosystème. En haut de l'écosystème, il y a la truite. À cause de l'effet de serre, la quantité d'eau a diminué. Les eaux se réchauffent et quand une eau se réchauffe, le taux d'oxygène diminue et la truite a un besoin d'oxygène important. Et en plus, les truites se réfugient dans les grands trous l'été parce qu'il y a plus d'eau et malheureusement, c'est là que les gens se baignent".

L'association envisage de mobiliser une personne pour sensibiliser les badauds à la protection de la rivière.