Bien-être animal : dans la Creuse, les circassiens et chasseurs sont inquiets

Ce sont les rois des pistes de cirque, mais peut-être plus pour longtemps. Suite aux annonces de Barbara Pompili hier matin, John Beautour est inquiet. Son cirque passe à la Souterraine début octobre. Dans sa ménagerie : 2 lions et 1 tigre.

«Le cirque, sans les animaux, ça n'existe pas !» Pour John Beautour, mettre en scène ses 2 fauves dans son spectacle, c'est incontournable. Ce sont les clous de son cirque, le cirque franco-italien, un spectacle itinérant depuis plusieurs générations.

Mais ça ne durera qu'un temps. Lors d'une conférence de presse hier matin, la ministre de l'Ecologie Barbara Pompili a annoncé sa volonté d'interdire la présence, dans les cirques itinérants, de faune sauvage en captivité, pour le bien-être des animaux.

à lire aussi La ministre Barbara Pompili annonce la "fin progressive" des animaux sauvages dans les cirques itinérants

Alors que John Beautour l'assure, ses fauves sont en parfaite santé. « Ils ont leur espace de détente, ils sautent. La capacité de vie d'un fauve à l'été sauvage, c'est 10 ans. Nous on les fait vivre jusqu'à 20 ans. »

« Si demain vous faites du cirque sans animaux, vous mettez la clé sous la porte »

Se séparer de ses têtes d'affiche, ça signifie, pour le cirque franco-italien, dire adieu à une grosse partie de ses recettes. « Faire du cirque et en vivre, comme nous on l'a toujours fait, depuis 7 générations dans notre famille, ça n'est pas possible. Si demain vous faites du cirque et que vous n'avez aucun animal, en 3 mois vous mettez la clé sous la porte. »

Dans la Creuse, ces annonces du gouvernement ne portent pas préjudice à grand-monde. Ici c'est une autre pratique qui fait débat, la chasse à courre. Laurent Legay en organise toutes les semaines à Glénic. Il est inquiet : « aujourd'hui on attaque le monde du cirque, demain on va attaquer les chasseurs, ensuite ce sera les éleveurs. On va où? »